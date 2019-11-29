華聞快遞／「2019廣東省百強民營企業」出爐　華為居首位

▲華為成了今年廣東省百強民營企業第一名。（圖／達志影像／美聯社）

《廣東》「2019廣東省百強民營企業」出爐 華為居首位

2019粵商大會28日在廣州舉行，現場進行了「2019廣東省百強民營企業」頒牌儀式。此次大會上，廣東還授予梁耀銘等100名非公有制經濟人士和新的社會階層人士「廣東省優秀中國特色社會主義事業建設者」榮譽稱號。（中新社）

《山西》簽約項目200億元！山西與京津冀加快聯動發展

在大陸國家發改委的大力支持下，山西省確實加強與京津冀地區的協作、實現聯動發展，11月25日，山西省與京津冀地區又簽約200億元（人民幣）的投資合作項目。（中新社）

《浙江》浙江省設立「省轉型升級產業基金」規模達251億元

浙江省政府產業基金開發區對接會指出，規模達251億元（人民幣）的省轉型升級產業基金已發布，將助力開發區培育新興產業鏈、推進傳統產業鏈快速有效轉型升級。（新華網）

《上海》5G智能垃圾房亮相上海居民區

上海梅嶺苑小區是典型微型社區，住戶不到50戶。此次普陀區曹楊新村街道將轄區內首個5G智能房試點落地於此。如今居民生活垃圾被全方位「承包」，居民在家門口就能體驗智慧生活。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）



《福建》30項舉措10個平台入選福建自貿試驗區「最佳」

福建省商務廳27日發布30項福建自由貿易試驗區最佳創新舉措和10個最佳創新平台，多項涉台創新舉措和多個涉台創新平台入選。（中新社）

《寧夏》寧夏信用數據共享 實現對企業和重點人群覆蓋

寧夏社會信用服務中心相關負責人表示，寧夏信用信息共享平台的建成，實現了全區信用信息的歸集、共享、應用。截至10月底，累計歸集信用信息3454萬條，涵蓋自治區級45個部門及五市72萬個法人單位和436萬自然人，基本實現對全區企業和重點人群的覆蓋。（新華網）

《北京》北京地鐵阜成門站將試點「刷臉」安檢

地鐵2號線阜成門站C口安檢區近日安裝具備人臉識別功能的安檢門。目前，北京地鐵正在進行人臉識別安檢的準備工作，乘客可在智慧安檢APP上傳面部訊息並認證通過。（新華網）

《福建》福建省16項收費由政府定價改為市場調節 12月1日起執行

福建省政府辦公廳近日印發《關於清理規範政府定價經營服務性收費的通知》，福建省有共16項收費由現行政府定價改為實行市場調節價，退出《福建省定價目錄》。2019年12月1日起執行。（新華網）

▼福建省。（圖／CFP）