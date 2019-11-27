華聞快遞／阿里巴巴市值超越騰訊控股　成為港股第一大市值公司

▲阿里巴巴26日掛牌港交所。（圖／翻攝自中新網）

《香港》：阿里巴巴市值超越騰訊控股 成為港股第一大市值公司

成立20年後，阿里巴巴重返港股上市。阿里巴巴26日掛牌港交所，在主機板正式上市交易，股票代碼為「9988」。阿里巴巴-SW開盤價為187港元，較發行價176港元上漲6.25%。11月26日港股收盤，阿里巴巴-SW股價鎖定在187.7港元，當日漲幅6.65%，當日換手率為0.34%，成交量為7275萬股，總市值為40143億港元。以此計算，阿里巴巴市值超越騰訊控股，成為港股第一大市值公司。（新京報）

《山東》：2019青台文創大會舉辦 兩岸文創達人共謀金點子！

2019青台文創大會26日在青島舉行。來自台灣和大陸的文創行業專家、企業家等近三百名嘉賓相聚交流，共話兩岸文旅、創意，共謀產業融合發展。（中新社）

《福建》：2020數字中國創新大賽全面啟動

2020數字中國創新大賽啟動記者會26日在福州舉行。作為數字中國建設峰會「一會、一展、一賽」的重要組成部分，本屆大賽將匯聚政、產、學、研多方面優勢力量，推動技術創新和產業應用，為數位經濟發展提供有力支撐。（中新網）

《廣東》：廣州已建成5G基站超1.2萬座

廣州市工信局26日表示，目前該市已建成5G基站逾1.2萬座，今年1月至9月規模以上電子資訊製造業企業產值1888.46億元人民幣。（新華社）

▲2019青台文創大會26日在青島舉行。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：第五屆GET教育科技大會舉行 科技賦能教育可能性漸多

2019第五屆GET教育科技大會26日在北京閉幕。本屆大會以「教學相長、學以促用」為主題，讓人們看到科技賦能教育的可能性越來越多。（中新網）

《廣西》：沿邊重點開發開放試驗區成大陸邊境地區發展增長極

大陸國家發展改革委副秘書長蘇偉26日在廣西憑祥市表示，大陸沿邊重點開發開放試驗區建設有力推進，綜合經濟實力大幅提升，改變了過去長期位於下游的落後局面，成為沿邊地區發展的增長極。（中新網）

《廣東省》：世界海商領袖投資推介研討會在廣州舉行

由海南省商務廳、海南省政府駐廣州辦事處、廣東省海南商會主辦的世界海商領袖投資推介研討會26日在廣州舉行，主題為「智慧海商，助力海南」，來自20餘個國家和地區的海南社團相關負責人等近150人參會。（中新網）

《海南》：「海天盛筵」12月在三亞開展 引領遊艇消費大眾化

廣受矚目的展會「海天盛筵」迎來第10年。今年第十屆海天盛筵-遊艇、航空及時尚生活方式展將於將於12月13-16日在三亞鴻洲國際遊艇碼頭舉行。主辦方表示，本屆「海天盛筵」將從以往定位的「高端奢侈及小眾」，偏向大眾時尚生活方式的引領和推廣。（中新網）

▼第五屆GET教育科技大會舉行。（圖／翻攝自中新網）