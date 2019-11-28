華聞快遞／北京今年前10月新設外資企業1356家　服務業企業占95.9%

▲第四屆廈門國際樂器展開幕。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：北京今年前10月新設外資企業1356家 服務業企業占95.9%

北京市商務局28日公佈，北京市今年1月至10月新設外資企業1356家，其中服務業新設外商投資企業1301家，占全市新設企業的95.9%。（中新社）

《福建》：第四屆廈門國際樂器展開幕 「飛機」、水晶鋼琴亮相

第四屆中國廈門國際樂器展覽會28日開幕，海內外近百個優質樂器品牌薈萃廈門，覆蓋鍵盤、彈撥、打擊、電聲、管弦、民樂等全品類樂器。（中新網）

《山東》：10個德資項目集中簽約落戶青島西海岸新區 總投資10.7億歐元

青島中德「國際客廳」28日在青島西海岸新區中德生態園揭牌。在揭牌儀式上，總投資10.7億歐元的10個德資項目集中簽約在此落戶，涉及高端裝備、智慧製造、商品貿易、教育培訓等產業領域。（中新網）

《西藏》：拉薩已建成22個創業創新基地

拉薩市「兩創示範」辦公室日前公佈，截至目前，拉薩市已建成50個眾創空間和22個創業創新基地。（新華網）

▲10個德資項目集中簽約落戶青島西海岸新區。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：創造更有吸引力的投資環境

海南自由貿易試驗區建設項目（第七批）集中開工和簽約儀式日前舉行，本次集中開工項目共129個，總投資1254億元人民幣（下同），其中，總投資50億元以上的項目3個，總投資10億至50億元的項目23個，總投資1億至10億元的專案73個，計畫年底前完成投資105億元。（人民日報）

《浙江》：杭州：2035年前成全球數字經濟創新高地

杭州都市圈第十次市長聯席會議27日在浙江湖州舉行，起草完成了《杭州都市圈發展規劃(2020—2035年)編制大綱》。大綱提出，將「具有全球影響力和競爭力的現代化大都市圈」作為總體定位，把杭州都市圈建設成為「全球數字經濟創新高地、亞太國際門戶重要樞紐、中國綠色生態宜居樣本、長三角南翼核心增長極」。（中新網）

《廣東》：廣東省跨境人民幣累計結算量達20兆元人民幣

中國人民銀行廣州分行27日透露，廣東跨境人民幣業務發展走在大陸前列，廣東省跨境人民幣累計結算量達20兆元人民幣。（中新社）

《北京》：北京流向津冀技術合同成交額今年前10月超182億人民幣

北京市發改委日前表示，今年前10月北京流向津冀技術合同成交額182.4億元人民幣，年增率增長75.8%。（中新網）

▼杭州都市圈第十次市長聯席會議27日在浙江湖州舉行。（圖／翻攝自中新網）