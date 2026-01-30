　
大陸 大陸焦點 特派現場

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

記者任以芳／綜合報導

當螢光幕前的修仙者韓立，遇見山城維修廠裡的「公車醫生」，會擦出什麼樣的火花？大陸知名演員楊洋化身生活體驗家造訪重慶，與擁有16年資歷的公車維修員趙康展開深度對話。趙康白天與扳手、油污為伍，確保城市交通運轉；夜晚則化身創作字數超過2000萬字的網路武俠作家。楊洋感性形容，這場相遇是「造夢」與「演夢」的合體，構築出完整的玄幻人間。趙康將修車的精密邏輯融入小說創作，即使沒有觀眾，讓楊洋深刻感受到，「認真生活的人，本身就是一種了不起。」

▲▼ 楊洋化身主持人、生活體驗家 。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

▲ 大陸知名男星楊洋化身主持人、生活體驗家與重慶公車維修員也是網路武俠小說家深度對話  。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

從扳手到筆桿：精密機械中尋找武俠小說「機關術」

陸媒《人民日報》日前推出系列紀錄片，大陸知名男星楊洋化身主持人，也是生活觀察家，訪談地點選在充滿機油味的維修工廠，趙康純熟地指引楊洋傳遞10號套筒與大號快速扳手，展現出他安身立命的專業本事。

趙康透露，對機械的熱情始於童年，長大後進入公交企業工作，至今已度過19個春秋。然而，維修員的身分並未掩蓋他內心的俠客夢，兒時時期與楊洋一樣，對郭靖、楊過等大俠的嚮往，接觸到精密的汽車機械結構後，轉化為對古老「機關術」的聯想。

這份對武俠世界的渴望，讓趙康在工作之餘拿起筆桿。他回憶起第一次投稿便被刊物採用的悸動，那種成就感至今難以言喻。

「打個比方這一輛壞了的公交車，就是一團亂的線頭，需要去找到線頭，然後抽絲剝繭把故障解決，寫小說其實也是一樣。」對趙康而言，維修故障車輛與撰寫小說有著異曲同工之妙，「許多準備好靈感，人物設定，這一堆材料整理，去找一根無形的線，把他們創建了一個完整的故事。

▲▼ 楊洋化身主持人、生活體驗家 。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

▲▼ 楊洋化身主持人、生活體驗家 。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

▲ 楊洋造訪趙康「練武場」也是平行宇宙控制中心（寫小說的地方） 。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

生活即是素材：將平凡司機的告別化作熱血賽車故事

楊洋在訪談中坦言，「身為演員，不斷嘗試武俠與玄幻題材也是在圓自己小小的夢」。他特別好奇趙康如何在高強度的工作與日常生活中汲取靈感。

趙康分享，重慶獨特的立體地形與迷霧，常讓他產生彷彿置身仙界的錯覺。他筆下許多動人的情節，原型皆來自於身邊最平凡的同事。

生活細節更是趙康源源不絕的靈感庫。他分享書中關於賽車手退役時深吻戰車的情節，靈感其實來自一位公車老司機。

他回憶，當那位老同事退休前的最後一個班次，親眼見到他親吻陪伴多年的車體。這一幕讓楊洋深受觸動，感慨表示故事不需刻意尋找，「好好生活本身就是在累積最棒的素材」，這正是演繹角色最需要的生命力。

▲▼ 楊洋化身主持人、生活體驗家 。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

▲▼ 楊洋化身主持人、生活體驗家 。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

▲重慶公車維修員趙康16年堅持寫網路武俠小說，即使沒人欣賞，他鼓勵大家加持夢想「 記住凡人亦可比天高」。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

十年磨一劍：「記住凡人亦可比天高」

趙康的創作生活規律且枯燥，每晚7點準時開工直到深夜11點多，隔天清晨7點再準時起床投入維修工作。10多年來的堅持，讓他累積了高達2000萬字的文字產量，若印製成書足有100來本。

面對寫作的意義，趙康的回答顯得樸實而純粹，這不僅是為了被看見，更多是為了堅守最初的熱愛。

「就算一個讀者都沒有，我還是會經常創作。我想傾訴的東西，哪怕沒有人欣賞，至少有一個安置處。」趙康認真的說。

面對楊洋詢問「希望100年後的人記住什麼」，趙康眼神堅定地回答，「記住凡人亦可比天高。」這句話道出了他斜槓人生的核心價值，雙手負責養活身體，文字負責滋養靈魂。

訪談結束，楊洋以旁觀者的視角重新詮釋了這份感動。他認為趙康在現實生活與武俠世界間切換自如，這份認真與執著本身就是英雄主義。

趙康透過文字抒發靈感，把現實人生和武俠世界建構在自己的小說裡，那是另一種暢快生活。正如楊洋所說，「他（趙康）讓我看到夢想不一定在很遙遠的地方實現，認真生活的人，本身就是一種了不起。」

▼ 楊洋也為趙康故事感動，「認真生活的人，本身就是一種了不起。」。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

▲▼ 楊洋化身主持人、生活體驗家 。（圖／翻攝 人民日報紀錄片《生活的底稿）

01/27 全台詐欺最新數據

