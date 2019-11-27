　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／總資產達3.4兆！全球最大造船集團「中國船舶」正式揭牌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國船舶集團有限公司在北京正式揭牌。（圖／翻攝中國船舶集團有限公司網站）

▲中國船舶集團有限公司在北京正式揭牌。（圖／翻攝中國船舶集團有限公司網站）

《北京》總資產達3.4兆！全球最大造船集團「中國船舶」揭牌

中國船舶集團有限公司昨在北京正式揭牌成立，成為全球最大的造船集團。據悉，該集團由原中國船舶工業集團與原中國船舶重工集團重組合併，旗下包括科研院所、企業單位和上市公司147家，資產總額達7,900億元人民幣（台幣約3.4兆），員工31萬人。（明報）

《海南》海南將項目建設提速　讓投資結構更優

海南自由貿易試驗區建設項目（第七批）集中開工和簽約18日在該省各市縣同步舉行。據悉，本次集中開工項目共129個，總投資為1,254億元（人民幣，下同）；其中，總投資50億元以上項目共3個，總投資10億至50億元的項目23個，總投資1億至10億元的項目73個，計劃年底前完成投資105億元。（中新社）

《深圳》深圳調整「豪宅稅」　矯正「普通住宅豪宅化」

深圳有關部門對普通住宅標準的認定不再設價格線，只需滿足兩個條件，即小區容積率高於1.0的住宅、單套建築面積在144平方米以下的均為普通住宅，滿兩年可免徵增值稅。（中新社）

《廣東》珠海橫琴新區環島東路立交已完成98%工程量　計劃年底通車

中鐵二十局五集團公司27日表示，由該公司施工的橫琴新區環島東路立交工程已完成98%的工程量，目前正在進行橋體塗裝、橋樑排水管安裝等附屬工程及綠化、照明等環島東路綠化臨時恢復工程的施工。（中新社）

▲橫琴新區環島東路立交計劃年底通車。（圖／中新社）

▲橫琴新區環島東路立交計劃年底通車。（圖／中新社）

《上海》滬港澳三地簽署影視人才培養與交流戰略合作協議

澳門影業協會、上海大學上海電影學院、1220電影製作有限公司、香港影業協會及銀都機構有限公司近日在上海舉行「慶祝澳門回歸二十週年滬港澳影視人才培養與交流戰略合作協議簽約儀式」。澳門影業協會會長鍾楚喬表示，澳門回歸以後，文化產業一步步發展起來，影視產業已經成爲未來澳門重點發展的產業之一。（中新社）

《青海》9億元穩崗補貼幫助企業穩就業、脫困境

青海省人力資源和社會保障廳指出，2015年青海省實施失業保險援企穩崗政策以來，全省已累計發放失業保險穩崗補貼9億元，惠及企業5040戶（次），惠及職工108萬人次。（新華網）

《廣東》廣東前10月對美外貿下降6%、對歐盟增長10.9%

大陸海關總署廣東分署27日發布今年1至10月該省外貿情況數據，內容顯示，廣東1至10月對美國進出口為6709.9億元，年增率下降6%。同時，廣東對歐盟7225.8億元，增率增長10.9%，與對美下降形成此消彼長的態勢。（中新社）

《廣東》世界海商領袖投資推介研討會在廣州舉行

由海南省商務廳、海南省政府駐廣州辦事處、廣東省海南商會主辦的「世界海商領袖投資推介研討會」26日在廣州舉行，研討會主題為「智慧海商，助力海南」。據悉，海南省政協主席毛萬春出席本次推介會，來自20餘個國家和地區的海南社團相關負責人等近150人與會。

▼廣東省海南商會舉行第四屆理事會就職慶典。（圖／中新社）

▲廣東省海南商會舉行第四屆理事會就職慶典。（圖／中新社）

ET快訊
6.5吋要掰了！韓媒爆iPhone 12「史上螢幕最大」具2
快訊／桃園運鈔車遭搶！保全超商補鈔　劫匪現身連轟2槍
Gogoro聯盟最美新成員！PGO電動機車「Ur1」價格曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／總資產達3.4兆！全球最大造船集團「中國船舶」正式揭牌

上菜太慢！餐廳經理遭客人持「椅子+酒瓶」爆打...淚痕線、鼻樑全斷

防個資被起底！港警動用福利基金助「換新車牌」　一人一次機會

台灣運動員「持證上崗」變內援　陸體總修法明年上路

影／九龍灣「和你lunch」港警戒備　示威者高喊：香港未完

解放軍上週試射東風-41　美首度證實稱「已實戰部署」

教育部廣納香港學生到台附讀　國台辦批政治操作

韓國瑜提「和平協議」需陸放棄武統　國台辦Say No！

國台辦挺金雞獎　讚台灣男女演員受大陸歡迎

港區選泛民大勝　港府擬要求公務員宣示「擁護基本法」

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

華聞快遞／總資產達3.4兆！全球最大造船集團「中國船舶」正式揭牌

上菜太慢！餐廳經理遭客人持「椅子+酒瓶」爆打...淚痕線、鼻樑全斷

防個資被起底！港警動用福利基金助「換新車牌」　一人一次機會

台灣運動員「持證上崗」變內援　陸體總修法明年上路

影／九龍灣「和你lunch」港警戒備　示威者高喊：香港未完

解放軍上週試射東風-41　美首度證實稱「已實戰部署」

教育部廣納香港學生到台附讀　國台辦批政治操作

韓國瑜提「和平協議」需陸放棄武統　國台辦Say No！

國台辦挺金雞獎　讚台灣男女演員受大陸歡迎

港區選泛民大勝　港府擬要求公務員宣示「擁護基本法」

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

SupremeＸNike六度聯手　牛皮外套夠帥氣，首次搶在黑色星期五開賣

遊峇厘島遇「最小浪浪」直接裝包包　她被萌到帶回美國疼

中職／味全龍擴編確定挑4人　選秀「投捕」優先

世界青少年國標舞錦標賽30日登場　劉真到場助威10歲小選手

希臘克里特島外海發生規模6.0地震　鄰國阿爾巴尼亞強震才奪25命

白柴小眼睛超無辜　4年後「長成大哥臉」用鼻孔看人超霸氣

陌生男性從頂樓爬下來！她返家「撞見露台遭入侵」　爬牆哥神回：我來修管線

高以翔猝逝… 台製作人曝《追我吧》半夜錄影最大缺失！

苗栗西湖鄉首間「小七」明試營運　鄉民：終於把你盼來了！

日本人妻路過工地　裝潢工竟尾隨「潑精」看她反應

大陸熱門新聞

吃剩的湯圓再煮！店家回收廚餘全被拍

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

和妻子大吵！丈夫5F陽台狠推她墜落…隨後4F跳下

離婚人妻投奔初戀！1年後女兒全身傷

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

國台辦：去年81台灣人考取律師資格

閩客語開場　朱鳳蓮：台灣鄉親好

上海馬拉松賽作弊 情侶下場出爐

向心夫妻涉共諜案　國台辦警告民進黨

不滿前排座椅往後靠　男用腳踹吼叫

整理孫子房間！嬤驚見1.3m充氣娃娃傻了

9歲女遭2犬攻擊　拖行50公尺身亡

阿里巴巴香港掛牌首日市值灌破15兆

韓國瑜提和平協議條件　國台辦說不

更多熱門

相關新聞

阿里巴巴成為港股第一大市值公司

阿里巴巴成為港股第一大市值公司

成立20年後，阿里巴巴重返港股上市。阿里巴巴26日掛牌港交所，在主機板正式上市交易，股票代碼為「9988」。阿里巴巴-SW開盤價為187港元，較發行價176港元上漲6.25%。11月26日港股收盤，阿里巴巴-SW股價鎖定在187.7港元，當日漲幅6.65%，當日換手率為0.34%，成交量為7275萬股，總市值為40143億港元。以此計算，阿里巴巴市值超越騰訊控股，成為港股第一大市值公司。

山東2020年將建成3萬個5G基站

山東2020年將建成3萬個5G基站

12月1日起！北京市路邊停車全採電子收費

12月1日起！北京市路邊停車全採電子收費

貴州省「3個15萬元」政策幫助民營發展

貴州省「3個15萬元」政策幫助民營發展

新疆水果借「一帶一路」暢銷海外高端市場

新疆水果借「一帶一路」暢銷海外高端市場

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔「才剛做身體檢查」！9度低溫跑步猝死

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面