華聞快遞／總資產達3.4兆！全球最大造船集團「中國船舶」正式揭牌

▲中國船舶集團有限公司在北京正式揭牌。（圖／翻攝中國船舶集團有限公司網站）

《北京》總資產達3.4兆！全球最大造船集團「中國船舶」揭牌

中國船舶集團有限公司昨在北京正式揭牌成立，成為全球最大的造船集團。據悉，該集團由原中國船舶工業集團與原中國船舶重工集團重組合併，旗下包括科研院所、企業單位和上市公司147家，資產總額達7,900億元人民幣（台幣約3.4兆），員工31萬人。（明報）

《海南》海南將項目建設提速 讓投資結構更優

海南自由貿易試驗區建設項目（第七批）集中開工和簽約18日在該省各市縣同步舉行。據悉，本次集中開工項目共129個，總投資為1,254億元（人民幣，下同）；其中，總投資50億元以上項目共3個，總投資10億至50億元的項目23個，總投資1億至10億元的項目73個，計劃年底前完成投資105億元。（中新社）

《深圳》深圳調整「豪宅稅」 矯正「普通住宅豪宅化」

深圳有關部門對普通住宅標準的認定不再設價格線，只需滿足兩個條件，即小區容積率高於1.0的住宅、單套建築面積在144平方米以下的均為普通住宅，滿兩年可免徵增值稅。（中新社）

《廣東》珠海橫琴新區環島東路立交已完成98%工程量 計劃年底通車

中鐵二十局五集團公司27日表示，由該公司施工的橫琴新區環島東路立交工程已完成98%的工程量，目前正在進行橋體塗裝、橋樑排水管安裝等附屬工程及綠化、照明等環島東路綠化臨時恢復工程的施工。（中新社）

▲橫琴新區環島東路立交計劃年底通車。（圖／中新社）

《上海》滬港澳三地簽署影視人才培養與交流戰略合作協議

澳門影業協會、上海大學上海電影學院、1220電影製作有限公司、香港影業協會及銀都機構有限公司近日在上海舉行「慶祝澳門回歸二十週年滬港澳影視人才培養與交流戰略合作協議簽約儀式」。澳門影業協會會長鍾楚喬表示，澳門回歸以後，文化產業一步步發展起來，影視產業已經成爲未來澳門重點發展的產業之一。（中新社）

《青海》9億元穩崗補貼幫助企業穩就業、脫困境

青海省人力資源和社會保障廳指出，2015年青海省實施失業保險援企穩崗政策以來，全省已累計發放失業保險穩崗補貼9億元，惠及企業5040戶（次），惠及職工108萬人次。（新華網）

《廣東》廣東前10月對美外貿下降6%、對歐盟增長10.9%

大陸海關總署廣東分署27日發布今年1至10月該省外貿情況數據，內容顯示，廣東1至10月對美國進出口為6709.9億元，年增率下降6%。同時，廣東對歐盟7225.8億元，增率增長10.9%，與對美下降形成此消彼長的態勢。（中新社）

《廣東》世界海商領袖投資推介研討會在廣州舉行

由海南省商務廳、海南省政府駐廣州辦事處、廣東省海南商會主辦的「世界海商領袖投資推介研討會」26日在廣州舉行，研討會主題為「智慧海商，助力海南」。據悉，海南省政協主席毛萬春出席本次推介會，來自20餘個國家和地區的海南社團相關負責人等近150人與會。

▼廣東省海南商會舉行第四屆理事會就職慶典。（圖／中新社）