華聞快遞／海南跨境電商產業發展迅速　進口申報清單破10萬

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南跨境電商產業發展迅速 進口申報清單破10萬單

海口海關指出，2019年海南省跨境電商產業發展迅速：截至11月27日海口海關共監管放行跨境電商網購保稅和直郵模式進口申報清單合計10.3萬單，票數已達上年全年監管放行總量的9.5倍，總貨值達3800萬元（人民幣）；進口跨境商品涵蓋化妝品、保健品、母嬰用品、寵物食品等多個品類5600多個單品。（中新社）

《北京》中國不斷推進與「一帶一路」沿線國家郵政交流合作

中國國家郵政局局長馬軍勝近日在廈門指出，依托萬國郵政聯盟的廣闊平台，中國積極展開郵政領域對外交往，不斷推進與「一帶一路」沿線國家郵政交流合作，已與12個「一帶一路」沿線國家簽署郵政合作文件。（中新社）

《江蘇》江蘇生豬生產止跌企穩回升價格下降13.5%

江蘇省農業農村廳指出，歷經綜合施策、多方努力，江蘇省生豬生產自9月開始止跌企穩回升。對全省年出欄500頭以上規模豬場的監測顯示，10月底生豬存欄環比增加1.8%，能繁母豬存欄環比增加14.4%；對全省25個生豬主產縣月度統計，10月生豬存欄環比增加3.2%，能繁母豬存欄環比增加14.4%。（中新社）

《四川》四川力促民營和小微企業融資「量增、面擴、價降」

人民銀行成都分行聯合多家單位27日共同啟動四川省民營和小微企業「服務零距離，融資大暢通」金融服務專項行動，擬通過發揮政策協同效應、精准開展融資培育輔導，增強企業自身融資能力和金融機構服務水平，實現民營和小微企業融資「量增、面擴、價降」的目標。（新華網）

▼四川省。（圖／CFP）

《重慶》重慶深化工程建設項目審批制度改革

「深化工程建設項目審批制度改革、助力優化營商環境」新聞記者會指出，在去年試點的基礎上，重慶市將取消和合併部分工程建設項目審批事項，申報事項和材料再精減20%以上。（中新社）

《雲南》昆明市前三季為企業節約用電成本17.54億元​

昆明市排水設施管理有限責任公司相關負責人說，今年1月至9月，昆明市電力市場化累計交易電量142.66億千瓦時，累計節約用電成本17.54億元（人民幣）。通過推動電力市場化改革，幫助企業解決了一大難題。（新華網）

《貴州》「2020數博會」展位開始預定

來自貴陽市大數據發展管理局的消息，2020數博會招展工作正在進行，目前中國國際大數據產業博覽會執委會已開通官網參展報名管道，需預定展位的展商、展團、招展合作方可登錄官網了解參展事項，申請2020年數博會展位。（新華網）

《浙江》文博會參展商滿載而歸 浙江文化產業項目簽約逾95億元

11月24日，為期4天的第二屆長三角國際文化產業博覽會在上海閉幕。浙江130家參展商文化產業項目簽約金額累計95.7億元（人民幣，下同），現場交易額400萬元，達成合作意向企業200餘家，合作意向訂單756.5萬元。（新華網）

▼浙江省。（圖／CFP）