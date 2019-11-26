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華聞快遞／山東2020年將建成3萬個5G基站　實現5G規模商用

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▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

▲山東2020年將建成3萬個5G基站。（示意圖／CFP）

《山東》：山東2020年將建成3萬個5G基站 實現5G規模商用

到2020年，山東將建成3萬個以上5G基站，完成設區市政府機構、熱門景點、大型場館、交通樞紐等重點場所網路覆蓋，在大陸率先實現5G規模商用；到2023年，將實現縣級以上城區5G網路連續覆蓋，網路規模、使用者規模、流量規模、5G行業應用、產業融合發展居大陸前列。（中新網）

《江西》：江西推動藥品集中採購和使用 減輕患者藥費負擔

江西正在大力推動藥品集中採購和使用，爭取讓全省患者能夠早日享受到藥費降低的改革紅利。江西近日正式印發了《江西省落實國家組織藥品集中採購和使用試點工作實施方案》和《江西省藥品帶量採購和使用工作實施方案》。（中新社）

《湖南》：湖南發佈6項地方標準 累計制修訂1958項

《審批服務「一件事一次辦」幫（代）辦服務規範》、《養老機構社會工作服務規範》、《人力資源測評工作規範》……湖南省市場監督管理局26日召開地方標準記者會，批准發佈包括上述標準在內的6項地方標準，涉及政務服務、民政、人社、農業等方面。（中新網）

《海南》：海南省外戶籍人員也可參加城鄉居民基本醫療保險

海南省醫保局、海南省財政廳等部門日前表示，海南省外戶籍非從業人員也可參加海南城鄉居民基本醫療保險並享受待遇。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲第7屆中國新興媒體產業融合發展大會26日在山東濟南舉行。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：第十屆中意創新合作周在京開幕 預計達成50餘項合作意向

第十屆中意創新合作周26日在北京開幕，預計將進行近300項次的專案對接，達成50餘項合作意向。（中新社）

《寧夏》：寧夏建檔立卡貧困勞動力實現轉移就業3.31萬人

寧夏回族自治區人力資源和社會保障廳日前公佈，寧夏今年持續推進一系列就業政策舉措，截至10月底已建檔立卡貧困勞動力實現轉移就業3.31萬人，其中，未脫貧建檔立卡貧困勞動力實現轉移就業1.22萬人。（新華社）

《上海》：上海啟動康復輔具社區租賃試點 老年人等可享受政策補貼

「康復輔具社區租賃試點」項目26日在上海啟動，16個區的70個街鎮被列為首期試點單位。上海市民政局有關負責人表示，上海將在2021年底實現康復輔具社區租賃服務網路全覆蓋，率先建成供應主體多元、經營服務規範、消費群體滿意的城市康復輔助器具社區租賃服務體系。（新華社）

《山東》：5G新科技賦能中國新興媒體產業融合發展

以「5G時代，萬物為媒」為主題的第7屆中國新興媒體產業融合發展大會26日在山東濟南舉行，聚焦人工智慧、大資料、5G等新科技賦能媒體產業融合發展。（中新網）

▼山東省召開記者會，公佈5G產業發展規劃。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
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