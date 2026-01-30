學霸男被丟包！律師列4疑點　「司機1行為」可望排除殺人罪故意

▲溫男被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役（25歲）日前酒後搭乘多元計程車返家，疑似與林姓司機發生口角，被丟包在台64線上，遭4車輾過身亡。對此，律師王至德點出可疑的是，爭執的時間不過才1、2分鐘，司機就暴怒把人丟包？後續司機打電話報警的行為，多半會被法官排除殺人罪的故意。

王至德律師在臉書發文，司機原先聲稱乘客踹椅背、發生口角才將人請下車，但車內錄音檔中，幾乎只有司機的聲音，乘客則全程沒說話，「如果說頂大生是故意踹椅背，怎麼會完全沒說話？如果說有爭執，又怎麼會沒有頂大生的聲音？如果頂大生是醉到不省人事，那是怎麼下車的？」推測溫男是被司機硬拉下車。

▲關鍵12分鐘。



若硬拉下車 恐涉遺棄致死罪



針對計程車與酒醉乘客的常見衝突，王至德坦言，「大家可以發現喝醉的人很愛計程車，但是計程車卻不愛喝醉的人」，擔心乘客嘔吐、清潔費與營業損失，但多數情況下，頂多是將人載到人行道或安全地點，「不過這個司機是個狠人，直接把人丟在沒有人行道的快速道路上」，即使後續報警，仍無法避免悲劇發生，「司機何以就暴怒到一定要在快速道路上把人給拉下車？不能忍到下快速道路？」

從法律角度來看，王至德指出，乘客上車後，司機基於運送契約，對乘客負有保護義務，隨意將人留在高度危險的地點，可能已觸犯遺棄致死罪，「還有打電話報警，多半會被法官排除殺人罪的故意」。至於後續輾過的4名駕駛，可能構成過失致死罪被偵查，王至德感嘆，「我真心覺得他們很衰，誰會想到快速道路上會出現一個人躺在路中間？」

4輛車恐要負連帶賠償



民事責任方面，死者家屬未來可能提出高額求償，5名司機恐面臨連帶賠償責任，「這其中多半又會有人要脫產了吧」。王至德最後呼籲，情緒不穩或飲酒後務必選擇可靠的交通方式，而服務人員在衝動當下，更應意識到行為可能帶來的法律後果，以免悲劇再度重演。