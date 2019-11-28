葉匡時怨橋科聯外道動土「急什麼」 張景森：天兵副市長！高雄還發什麼大財？





▲高雄代理市長葉匡時。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。不過，正在替忙著總統選舉的高雄市長韓國瑜代理市長的副市長葉匡時卻在臉書批評，稱「不知道中央在急什麼？」對此，行政院政務委員張景森透過臉書砲轟葉匡時是「天兵副市長」，「你高雄還要發什麼大財？」

橋科聯外道動土，葉匡時卻在前一日晚間，透過臉書發文批評，「不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？」他說，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。

內政部次長花敬群28日受訪時還原真相，強調中央跟市府早就溝通好開工日，同時，工程關係人民福祉，越早開工越早完工，「我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急。」

張景森28日透過臉書開砲，暗批葉匡時是「天兵副市長」。他指出，現在有6、7千億元回台的投資正等著土地要建廠，工程都已經發包，還不趕快動工，開發延宕的話，這些投資很快就會放棄高雄，跑到其他地區或國家，「你高雄還要發什麼大財？」

張景森傻眼表示，本來是高高興興的一件喜事，中央和地方都很期待。誰知道高雄市政府一位天兵副市長昨天晚上突然貼臉書，杯葛動工，說要選個黃道吉日，再來辦動工。還責問，「不知道中央在急什麼？」

張景森酸，「有睡到中午自然醒的市長，難怪有看黃曆上班的副市長！！天佑高雄！」