蘇花改、南迴公路將通車！蘇貞昌：不再「颱洪來襲路封阻斷」

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

交通部28日針對「蘇花改」及「南迴公路」通車前整備工作情形在行政院會中向院長蘇貞昌報告，盤點近期蘇花改及南迴公路通車前整備成果。蘇貞昌指示，安全回家路是政府對東部地區民眾的承諾，請交通部責成公路總局確實掌握時程，如期如質達到通車標準，不再「颱洪來襲，路封阻斷」。

蘇貞昌表示，這幾年來，政府持續加速環島鐵路網及公路網的建設，上個月底的院會中，交通部報告「台61線西濱快速公路」，全長3百公里的最後一哩路段，明年春節前就要完工通車，今天報告的「南迴公路拓寬」及「台9線蘇花改」，合計共1百公里，也分別要在下個月底及109年1月初完工通車。

蘇貞昌指出，這兩條山路沿線地勢險峻，工程艱鉅，工期都長達9年，第一線施工人員備極辛勞，自己在7、8月間分別到施工現場慰勞及感謝他們的努力，也再次肯定交通部、公路總局全體施工團隊，用最專業的態度、最敬業的精神，克服種種困難，圓滿達成目標，成就國人安全回家的路。

蘇貞昌提到，道路工程團隊不只精於「做工」，在工程設計上也能注意到融入景觀、生態與環保，且水準已超越國際，例如：南迴公路的安朔高架橋，以「藏橋於林」的概念，讓用路人優游於山林，享受自然景觀；而蘇花改南澳和平段的鼓音橋，則成為彌猴往返觀音溪谷兩岸間的捷徑，形成另一種珍奇景觀。前幾天台61線快速公路（八棟寮至九塊厝工程）也才榮獲國際道路協會(IRF)「2019年全球道路成就獎」首獎，值得嘉勉。

蘇貞昌說，這次蘇花改的全線通車以及南迴公路的拓寬啟用，距離明年春節連假還有一小段時間，請交通部確實執行通車前各項整備與宣導工作，包含進出新通車路段的交通疏導管制、長隧道的安全管理，以及防救災應變計畫與演練等；也要讓民眾瞭解新增的客運路線，俾利善加利用。

另外，蘇貞昌指示，環島鐵路電氣化的最後一哩路「潮州-枋寮-臺東」南廻鐵路電氣化工程，下個月23日也會先完成「潮州-枋寮」段的通車，請交通部一併做好相關測試整備工作，提供最好的輸運服務。

至於未納入蘇花改的「東澳－南澳」等的其他路段，以及國道5號銜接蘇花改路段，蘇貞昌說，目前正進行可行性評估中，俟核定後，行政院也會大力支持。政府藉由環島鐵、公路網的建設與改善，具體落實對東部地區民眾的照顧承諾，同時也把國人帶進美麗的東部地區，讓台灣的美，可以被更多人欣賞與愛護，也促進台灣更加均衡發展。