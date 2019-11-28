高市府怨「中央急啥」　內政部打臉：早就溝通好！不該因政治延宕地方建設





▲高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。替忙著總統選舉的高雄市長韓國瑜代理市長職務的副市長葉匡時，前一日在臉書批評，稱「不知道中央在急什麼？」對此，內政部次長花敬群強調，開工日期根本早就跟地方溝通好了。他怒批，高市府不該為了政治延宕地方重大產業發展。

橋科聯外道動土，葉匡時卻在前一日晚間，透過臉書發文批評，「不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？」他說，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。

對於高市府批評，內政部28日發出新聞稿反擊，強調對葉匡時在開工典禮前一晚發臉書阻擋的突兀行為，及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾。內政部酸，「政府施政不能因市長請假就停擺」。花敬群28日受訪時還原真相，強調中央跟市府早就溝通好開工日，同時，工程關係人民福祉，越早開工越早完工，「我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急。」

面對高雄市府質疑「急什麼」，花敬群強調，地方越早動工，越早完工，讓廠商越早進駐，讓地方的繁榮越早實現，反過來講，一旦延宕了最前頭的開工，實質上後頭的進度，大家也會開始疑慮。

花敬群指出，現在美中貿易戰，背後這麼龐大的產業用地的需求，廠商投資的評估，必須要讓廠商有充分的信心，他才敢把這麼龐大的資金能夠放到橋頭科學園區來。他痛批，「我覺得不能用政治性去延宕地方重大的產業發展」。他強調，這不是中央在急什麼，「我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急」。

花敬群也回應高市府質疑，強調開工日期早就跟高雄市府溝通好了，「去年的講法，是今年年底要動工，在這最近幾個月以來，當然也在討論，這個部分的開工的時間，也已經敲定是今天。所以說，去年跟之前的高雄市政府談的是今年底開工，跟現任的高雄市政府談的是今天開工，其實這都有一個大家溝通實質的過程。」

至於跟高市府的哪些單位溝通開工日，花敬群說明，當然是跟他們的工務局和新工處，本來就是這樣的合作關係，實質上大家一直合作的非常好，也很有默契，「比較可惜的是說，在韓市長請假的過程底下，確實我們也感受到這樣的訊息傳遞，會比較政治性的考量，當然這是我們比較不樂意見到的。」

花敬群強調，終究這是地方的建設，甚至說這是一個地方大建設的起頭，如今這樣的狀況，不是一個好現象，「當然我們也相信，經過今天之後，其實我們都講得很清楚，中央還是跟地方還是很好的夥伴關係，我們還是好好的把這件事情做到位。」