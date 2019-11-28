橋科聯外道開工！高市府怨「中央急啥」 徐國勇批：勿因市長請假耽誤高雄發展





▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。替忙著總統選舉的高雄市長韓國瑜代理市長職務的副市長葉匡時，前一日在臉書批評，稱「不知道中央在急什麼？」內政部長徐國勇28日也在臉書發文批評，強調地方建設應該以市民福祉為優先，「不要因為市長請假而耽誤高雄經濟發展的機會」。

徐國勇表示，橋頭科學園區聯外道路動土，以市民福祉為先，準時開工。他提出五點說明，第一，橋科聯外道路友情路拓寬的所有經費是中央全額補助；第二，工程發包、施工等由高雄市府處理，中央與地方是合作夥伴關係；第三，今天開工，是中央地方共同決定的，高市府工務局先前皆表達將全力配合。

第四點，徐國勇批評，高雄市府卻因無市長 （市長請假）而以議會開議中為理由不欲開工，是以個人理由延宕高雄經濟發展，更是將責任不當地推卸給議會，嚴重損害高雄市民權益及經濟發展。徐國勇最後強調，「不要因為市長請假而耽誤高雄經濟發展的機會，內政部仍希望與高雄市府繼續合作推動橋頭科學區相關建設，促進高雄市經濟發展與繁榮。」

橋科聯外道動土，葉匡時卻在前一日晚間，透過臉書發文批評，「不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？」他說，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。

對於高市府批評，內政部28日發出新聞稿反擊，強調對葉匡時在開工典禮前一晚發臉書阻擋的突兀行為，及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾。內政部酸，「政府施政不能因市長請假就停擺」。花敬群28日受訪時還原真相，強調中央跟市府早就溝通好開工日，同時，工程關係人民福祉，越早開工越早完工，「我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急。」