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打臉高市府「中央急啥」說　內政部還原真相：早開工早完工！為何市府不急

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▲高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。（圖／內政部提供）

▲高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。不過，正在替忙著總統選舉的高雄市長韓國瑜代理市長的副市長葉匡時卻在臉書批評，稱「不知道中央在急什麼？」內政部次長花敬群28日受訪時還原真相，強調中央跟市府早就溝通好開工日，同時，工程關係人民福祉，越早開工越早完工，「我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急。」

橋科聯外道動土，葉匡時卻在前一日晚間，透過臉書發文批評，「不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？」他說，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。

對於高市府批評，內政部28日一發出新聞稿反擊，對於葉匡時在開工典禮前一晚發臉書阻擋的突兀行為，及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾。內政部酸，「政府施政不能因市長請假就停擺」。

花敬群28日出席開工典禮，他受訪時正面回應高市府質疑，強調開工日期早就跟高雄市府溝通好了，「去年的講法，是今年年底要動工，在這最近幾個月以來，當然也在討論，這個部分的開工的時間，也已經敲定是今天。所以說，去年跟之前的高雄市政府談的是今年底開工，跟現任的高雄市政府談的是今天開工，其實這都有一個大家溝通實質的過程。」

對於高市府稱「不知道中央在急什麼」，花敬群表示，政委張景森講的非常清楚，「地方越早動工，背後是越早完工，讓廠商越早進駐，讓地方的繁榮越早實現。」反過來講，一旦延宕了最前頭的開工，實質上後頭的進度，大家也會開始疑慮。

花敬群提到，最重要的是現在美中貿易戰，背後這麼龐大的產業用地需求，廠商投資的評估，政府必須要讓他有充分的信心，廠商才敢把這麼龐大的資金放到橋頭科學園區，「我覺得不能用政治性去延宕地方重大的產業發展，這不是我們在急什麼，我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急。」

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