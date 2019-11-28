韓國瑜張善政兩人頻失言惹議　朱立倫：降點火氣不會得痔瘡

▲朱立倫到咖啡廳在地青年與談 。（圖／朱立倫團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

前新北市長朱立倫28日南下到高雄，為鳳山立委參選人李雅靜站台，對於對國民黨正副總統候選人接連失言，是否會影響選情，朱立倫說「可能最近大家火氣比較大， 一方面被抹紅、抹黑，又一方面可能很多攻擊，降點火，這樣不會得痔瘡。」但他也說「選舉還有45天，就跟棒球比賽一樣，現在進入7局剛結束，還有2局，我們一定是拚到最後一球，追求最後的勝利。」





▲朱立倫為李雅靜站台 。（圖／朱立倫團隊提供）

除了到咖啡廳在地青年與談，還走訪鳳儀書院，朱立倫到高雄為李雅靜站台，現場媒體問及朱立倫有關「國政配」近日失言風波，是否對選情有影響？朱立倫則表示「可能最近大家火氣比較大， 一方面被抹紅、抹黑，又一方面可能很多攻擊，所以心情上火氣會大一點，降點火，這樣不會得痔瘡。」

而針對名嘴預估，韓國瑜2020得票數只能拿到450萬票，朱立倫則說「選舉對各方陣營來講，只有勝選方程式，沒有所謂的敗選模式，現在說我們輸多少，這絕對會打擊士氣、影響選情，對我們來說就是全力爭取最後勝選，只要我們團結減少敵人，增加朋友，最後有勝選機會」，對於名嘴預估也完全不能接受也不會當真，他說「選舉還有45天，就跟棒球比賽一樣，現在進入7局剛結束，還有2局，我們一定是拚到最後一球，追求最後的勝利。」