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不聽小英話...蘇貞昌工作當復健！神速復原12月新北造勢復出

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▲蘇貞昌12月1日將正式公開復出。（圖／蔡英文競選總部提供）

▲蘇貞昌12月1日將正式公開復出。（圖／蔡英文競選總部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌「衝衝衝」個性眾所皆知，日前因為過度勞累導致病毒感染，顏面顯得有些僵硬，還被總統蔡英文貼心要求一定要多休息。不過，超拚的蘇貞昌似乎「不太聽話」，在小英要求下勉強休了一天病假，接著就用工作當成「復健」。衝衝衝精力超驚人，經過數日「復健」後神速康復，打電話給幕僚要求把12月1日蔡英文的造勢晚會排入行程，「電火球」正式公開復出。

蘇貞昌熱愛工作，個性超拚。蔡英文得知他身體微恙，叮囑一定要休息。不過，蘇貞昌「聽話」休息一日就急著開工，21日還親自主持行政院會。一路跟著蘇貞昌的幕僚透露，其實蘇貞昌自今年年初接任院長10個多月來從未放過假，只有這次被小英逼著休了一天假，結果他只「聽話」一天，隔天就急著開工，「他精力更旺盛！講話更有力氣！」

蘇貞昌的好人緣也因為這次事件展現，曾為醫生的民進黨副總統參選人賴清德親自配藥託人送上。有藍營人士見縫插針，認為賴清德不該親自「配藥」，事實上，賴清德帶來的是B群等有助於蘇貞昌康復的營養品。幕僚笑稱可能是賴神的B群特別有效，讓蘇貞昌迅速康復。

除了有賴神加持，鴻海集團創辦人郭台銘也主動表示願意提供醫療團隊協助。事實上，郭董過去也曾多次表示對蘇貞昌的讚賞，他今年6月大讚蘇揆戮力從公，少政治、多執行，非常認真。不僅有政界關心，各方致電送花的都沒少，還有小朋友寫信來打氣加油。幕僚說，蘇院長自上任後為了國家公務都沒請過假，這種認真有被看到，很感謝外界關心。

蘇貞昌身體微恙各界都關心，不過，蘇貞昌似乎「不太聽話」。幕僚笑說蘇貞昌都靠著工作當復健，這幾天沒有外出行程，但各種會晤部會首長，主持院會和接見訪客的工作沒停過，「總統雖然請他多休息，但他覺得工作對他復原的幫助更大，事實上真的如此。」

幕僚開玩笑說道，「因為復原良好，本來消失的皺紋都回來了！」他也透露，蘇貞昌特別打電話來要求，蔡英文12月1日的新北競總成立大會自己要出席，「電火球」即將正式對外復出。

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