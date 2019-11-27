　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

25年前反核「罷韓」失敗　綠黨批：韓國瑜無視民意二度遭罷免

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼綠黨、台灣環境保護聯盟召開「罷韓25周年記者會」。（圖／記者林銘翰攝）

▲綠黨、台灣環境保護聯盟召開「罷韓25周年記者會」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

綠黨與台灣環境保護聯盟27日上午於立法院召開「罷韓25周年記者會」，台灣反核行動聯盟召集人、綠黨不分區立委候選人高成炎表示，1994年7月時任立委的韓國瑜因不尊重反核民意，遭反核團體發起罷免；時隔25年後因沒有履行高雄市長政見，第二次遭到民意罷免，痛批韓國瑜依然老神在在、對民意完全無視。

綠黨與台灣環境保護聯盟27日上午於立法院群賢樓前召開「罷韓25周年記者會」，包括台灣環境保護聯盟創會會長施信民、綠黨不分區立委候選人高成炎、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、綠黨不分區立委候選人王浩宇及綠黨新北市第一選區立委候選人余長欣等人皆有出席。

施信民表示，1994年11月27日台北縣舉辦了台灣首次的立委罷免投票，主因當時國民黨「擁核」派立委強行一次性通過核四廠八年1125億元的預算，以台灣環境保護聯盟為主的反核行動聯盟便發起「罷免擁核立委」行動，主張下架時任立委韓國瑜、洪秀柱與丁守中等人。

施信民說，儘管當年的罷免案沒有通過，當在同一天台北縣政府也舉辦了核四公投，約有89%的民意反對核四，但很遺憾這股強大的民意沒有被中央政府尊重。他痛批，國民黨總統候選人韓國瑜主張重啟核四，以目前的狀況來看，若明年讓國民黨當選總統、立委掌握國會，台灣的非核家園政策就有被取消的可能，大家應該下架韓國瑜與國民黨，台灣才有永續發展的未來。

▲▼綠黨不分區立委候選人高成炎。（圖／記者林銘翰攝）

▲綠黨不分區立委候選人高成炎。（圖／記者林銘翰攝）

高成炎則指出， 1994年7月時任立委的韓國瑜因不尊重反核民意，遭反核團體發起罷免，而當年9月就已經完成第二階段連署且送件，可惜國民黨為了保住立委席次與打壓反核意見，在立法院一開議就著手修改選罷法，提高罷免提案和連署門檻，也拉高投票門檻到二分之一的高標準。時隔25年後，韓國瑜因沒有履行高雄市長政見，第二次遭到民意罷免，但韓國瑜依然老神在在、對民意完全無視。

劉志堅說，台灣的能源政策是否要支持核四續建事關重大，牽涉到整個台灣的存亡問題，但韓國瑜的能源政策根本是一套完全騙人、不負責任的政見。王浩宇也說，從25年前的罷免案，就可以看出韓國瑜是一個沒有信用的人，在選前承諾選民反核、選後卻又繼續擁核。

余長欣表示，韓國瑜團隊宣稱要復建核四，「舊的燃料棒都不知道要收哪，還要長新的出來，真的是天大的笑話」。他呼籲，全民應該下架不適任的政策、政黨與總統候選人，追尋當年「罷韓祖師爺」高成炎的堅持把韓國瑜趕出國會，因為國民黨的不分區已經是以黨意為優先，不是以人民福祉為優先，應該讓所有台派的人進入國會捍衛台灣。

▼綠黨、台灣環境保護聯盟召開「罷韓25周年記者會」。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼綠黨、台灣環境保護聯盟召開「罷韓25周年記者會」。（圖／記者林銘翰攝）

其他人也看了這些...

不分區車宜靜是誰？　吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的
立院未過半就請辭黨主席？　吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四
不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
ET總統民調／蔡英文持續領先！與韓國瑜差距拉大14.1%
高以翔死因曝光！《追我吧》證實心臟問題…醫推測「2大關鍵原因
高媽媽想見高以翔最後一面…急買機票「卻因沒簽證不能飛」
高以翔小13歲女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」…配偶欄上已有名
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圖／憲兵保防片疑出現韓國瑜　藍委怒轟：把他當匪諜？

高成炎爆：去年高雄市長選舉　有台商出資暗助韓國瑜拉票

「學姐」黃瀞瑩吸肥宅票？　蔡壁如「比讚」秒答：是囉～

高以翔猝逝　于美人悼念「我戲中的兒子」：每一步認真都留下你耀眼身影

不聽小英話...蘇貞昌工作當復健！神速復原12月新北造勢復出

李佳芬遭爆逃漏稅　葉元之嗆：蔡英文哥哥買假發票被罰千萬

25年前反核「罷韓」失敗　綠黨批：韓國瑜無視民意二度遭罷免

宣導不足！5成社工不知明年加薪　工會憂成一場空

轟韓國瑜「痔瘡說」下流！　陳致中：德不配位，令人反胃

柯志恩駁濫用公務車　都在合法80小時內…唯一爭議是「太早出門」

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

賈靜雯跨刀拍MV：希望老闆會喜歡！　吳克群嚇到跪下「賣啊捏！」

圖／憲兵保防片疑出現韓國瑜　藍委怒轟：把他當匪諜？

高成炎爆：去年高雄市長選舉　有台商出資暗助韓國瑜拉票

「學姐」黃瀞瑩吸肥宅票？　蔡壁如「比讚」秒答：是囉～

高以翔猝逝　于美人悼念「我戲中的兒子」：每一步認真都留下你耀眼身影

不聽小英話...蘇貞昌工作當復健！神速復原12月新北造勢復出

李佳芬遭爆逃漏稅　葉元之嗆：蔡英文哥哥買假發票被罰千萬

25年前反核「罷韓」失敗　綠黨批：韓國瑜無視民意二度遭罷免

宣導不足！5成社工不知明年加薪　工會憂成一場空

轟韓國瑜「痔瘡說」下流！　陳致中：德不配位，令人反胃

柯志恩駁濫用公務車　都在合法80小時內…唯一爭議是「太早出門」

高以翔生前願望曝！　「2019年末最想做的事」…粉絲一看全淚崩

電子三雄帶頭衝！台股收盤上漲70點　收在11,647點

增值之王越陳越經典　58金高垂直五年份一次收錄　限量2萬組老饕手刀瘋搶

女移工堅持匯4萬給「英國工程師」　3警苦勸保住2個月薪餉

教育部廣納香港學生到台附讀　國台辦批政治操作

韓國瑜提「和平協議」需陸放棄武統　國台辦Say No！

中信盃黑豹旗／相信隊友逆轉像電影　陳柏毓沒投出球速

高以翔拍攝現場「任勞任怨」5個細節暖哭！導演嘆：很多大牌做不到

雲林縣政府爭取到3億預算　改善學校教學環境設施 

高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗哽咽：他很年輕

政治熱門新聞

「中國創新」董事驚見台灣女婿　妻是主播

宋楚瑜3字嗆國民黨：韓國瑜現象是台灣最大悲哀

共諜案讓李正皓氣炸：國民黨沉默會死嗎

余天喊：進立院「處理吳斯懷」！

韓國瑜嗆蔡政府：得民調者得痔瘡！

稱標案有哥哥罩　立委弟詐鉅款蒸發

影／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：人才

1週拍到3次　優質藍委打選戰濫用立院公務車

被爆「高市府職位2級跳」　沈玉琳主任哥哥出面解釋了

蔡宜芳諷吳怡農「肥皂賄選」：你敢用嗎

洪慈庸稱老公卓冠廷「從政老鼠屎」

韓國瑜「母語在家學」　原民會：違法

ET總統民調／小英領先韓國瑜14.1％

青年民主返鄉列車募資　25小時達標100萬

更多熱門

相關新聞

陳致中轟韓國瑜　德不配位，令人反胃

陳致中轟韓國瑜　德不配位，令人反胃

國民黨總統候選人韓國瑜26日在選舉行程中，以「得民調，得痔瘡」狠酸蔡政府。對此，高雄市議員陳致中在臉書批評，「怎麼會有這麼無恥下流的候選人！德不配位，令人反胃。」

「英德配」加持民進黨民調再升！賴清德：大家共同努力的結果

「英德配」加持民進黨民調再升！賴清德：大家共同努力的結果

港湖女神選情「五五波」！賴清德再站台　高嘉瑜：希望跟賴神如膠似漆

港湖女神選情「五五波」！賴清德再站台　高嘉瑜：希望跟賴神如膠似漆

宋楚瑜：台灣喜歡譁眾取寵超級政治明星

宋楚瑜：台灣喜歡譁眾取寵超級政治明星

賴清德：台灣政府沒能力操作共諜案

賴清德：台灣政府沒能力操作共諜案

關鍵字：

綠黨台灣環境保護聯盟施信民高成炎劉志堅王浩宇余長欣立法院韓國瑜國民黨2020大選2020總統大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

吃剩的湯圓再煮！店家回收廚餘全被拍

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面