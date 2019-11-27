25年前反核「罷韓」失敗　綠黨批：韓國瑜無視民意二度遭罷免

▲綠黨、台灣環境保護聯盟召開「罷韓25周年記者會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

綠黨與台灣環境保護聯盟27日上午於立法院召開「罷韓25周年記者會」，台灣反核行動聯盟召集人、綠黨不分區立委候選人高成炎表示，1994年7月時任立委的韓國瑜因不尊重反核民意，遭反核團體發起罷免；時隔25年後因沒有履行高雄市長政見，第二次遭到民意罷免，痛批韓國瑜依然老神在在、對民意完全無視。

綠黨與台灣環境保護聯盟27日上午於立法院群賢樓前召開「罷韓25周年記者會」，包括台灣環境保護聯盟創會會長施信民、綠黨不分區立委候選人高成炎、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、綠黨不分區立委候選人王浩宇及綠黨新北市第一選區立委候選人余長欣等人皆有出席。

施信民表示，1994年11月27日台北縣舉辦了台灣首次的立委罷免投票，主因當時國民黨「擁核」派立委強行一次性通過核四廠八年1125億元的預算，以台灣環境保護聯盟為主的反核行動聯盟便發起「罷免擁核立委」行動，主張下架時任立委韓國瑜、洪秀柱與丁守中等人。

施信民說，儘管當年的罷免案沒有通過，當在同一天台北縣政府也舉辦了核四公投，約有89%的民意反對核四，但很遺憾這股強大的民意沒有被中央政府尊重。他痛批，國民黨總統候選人韓國瑜主張重啟核四，以目前的狀況來看，若明年讓國民黨當選總統、立委掌握國會，台灣的非核家園政策就有被取消的可能，大家應該下架韓國瑜與國民黨，台灣才有永續發展的未來。

▲綠黨不分區立委候選人高成炎。（圖／記者林銘翰攝）



高成炎則指出， 1994年7月時任立委的韓國瑜因不尊重反核民意，遭反核團體發起罷免，而當年9月就已經完成第二階段連署且送件，可惜國民黨為了保住立委席次與打壓反核意見，在立法院一開議就著手修改選罷法，提高罷免提案和連署門檻，也拉高投票門檻到二分之一的高標準。時隔25年後，韓國瑜因沒有履行高雄市長政見，第二次遭到民意罷免，但韓國瑜依然老神在在、對民意完全無視。

劉志堅說，台灣的能源政策是否要支持核四續建事關重大，牽涉到整個台灣的存亡問題，但韓國瑜的能源政策根本是一套完全騙人、不負責任的政見。王浩宇也說，從25年前的罷免案，就可以看出韓國瑜是一個沒有信用的人，在選前承諾選民反核、選後卻又繼續擁核。

余長欣表示，韓國瑜團隊宣稱要復建核四，「舊的燃料棒都不知道要收哪，還要長新的出來，真的是天大的笑話」。他呼籲，全民應該下架不適任的政策、政黨與總統候選人，追尋當年「罷韓祖師爺」高成炎的堅持把韓國瑜趕出國會，因為國民黨的不分區已經是以黨意為優先，不是以人民福祉為優先，應該讓所有台派的人進入國會捍衛台灣。

▼綠黨、台灣環境保護聯盟召開「罷韓25周年記者會」。（圖／記者林銘翰攝）



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