快訊／共諜案干預台灣選情？　馬英九：現在還很難說…

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜近日捲入「共諜案」，遭藍營批評干預台灣選舉，目的是為了衝擊韓國瑜選情。對此，前總統馬英九27日受訪時低調回應，現在還很難說，「要看調查結果才知道」。

▲前總統馬英九出席艋舺龍山寺建寺280週年紀念。（圖／記者林敬旻攝）

媒體報導指自稱中共間諜的王立強向澳洲情報單位投誠，並宣稱北京當局策劃干擾台灣選舉。不過，大陸公安部駁斥，指王立強是涉嫌詐騙的在逃人員。韓國瑜26日在台東受訪時也批評「憑什麼一個26歲的詐欺犯，可以影響到總統立委選舉，造成滿城風雨」，更怒嗆「這位自稱王先生，希望他來台灣說清楚講明白，而且我保證他到台灣一下飛機，我肯定要告他」。

前總統馬英九27日出席「艋舺龍山寺建寺二百八十週年慶」，會前受訪時針對共諜案做出回應表示，關於這個案件疑點很多，希望檢調機關應該盡快查明真相，對外公布，以安民心，各方面不要做政治炒做，讓人心不安。媒體追問，是否認為此案是為干預台灣選舉、影響韓國瑜選情？馬英九僅回應，現在還很難說，「要看調查結果才知道」。

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