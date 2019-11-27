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賴清德再站台！高嘉瑜酸韓國瑜：他可能民調高得痔瘡「有感而發」

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▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜26日再爆金句，「得民心得天下，得民調者得痔瘡！」他批評民進黨，政治人物要做牛做馬，不可以作威作福。民進黨副總統候選人賴清德27日一早再度替黨內立委候選人高嘉瑜站台，高嘉瑜提到韓國瑜的痔瘡說，他酸對方可能是之前初選民調高之後得痔瘡，所以有感而發。

韓國瑜爭議言論不斷，挨批三句話不離女人、性器官。賴清德及高嘉瑜這次也被問及韓國瑜最新「痔瘡」說。高嘉瑜先表示，韓國瑜有沒有得痔瘡不知道。賴清德接著強調，政治人物特別是總統候選人洞見觀瞻，每一句話都要特別注意，不該錯誤傳達衛教訊息，會教壞學生。

高嘉瑜再接著酸，「韓國瑜可能（國民黨初選）民調高之後得痔瘡，才有感而發。」

多次替高嘉瑜站台，賴清德表示，高嘉瑜非常優秀，這一席一定要當選，因為她是挑戰者角色，民進黨要過半這一席很關鍵，因為一來一席相當於兩個席次，如果內湖南港選區沒有順利當選，綠營要過半也會很困難，懇請大家集中選票支持，自己也會盡可能多排行程替高嘉瑜輔選。

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