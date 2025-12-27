　
社會 社會焦點 保障人權

花壇路面破洞驚見湧泉！自來水管爆裂積水　水公司連夜搶修

▲彰化花壇管線破裂自來水不斷的湧出，警方到場戒備。（圖／警方提供）

▲自來水管線破裂水不斷的湧出，警方到場戒備。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉主要幹道彰員路一段，昨(26日)晚間突然有水從路面不斷噴出，長達20公尺的路面出現積水，一度造成交通困擾與安全疑慮。經警方緊急通報自來水公司搶修，確認為地下自來水管線破裂所致，相關單位漏夜搶修，已恢復正常。

路面無端湧水　民眾疑惑報警

昨晚9時許，多位民眾行經花壇鄉彰員路一段時，發現路面出現長達20多公尺的積水區域，由於當時並未下雨，用路人紛紛感到納悶，隨即向警方通報。彰化警分局獲報後，立即派遣員警至現場瞭解狀況，並實施初步交通疏導，引導車輛避開積水區域，以維護安全。

▲花壇自來水管線破裂水不斷的湧出，警方到場戒備。（圖／警方提供）

▲花壇自來水管線破裂水不斷的湧出，警方到場戒備。（圖／警方提供）

管線老舊破裂　自來水公司急搶修

警方抵達現場後，發現積水區域中央有一處小坑洞不斷噴出水柱，初步研判為地下自來水管線破裂所致。由於湧水量大，路面積水範圍持續擴大，員警除加強交通指揮外，同步通報自來水公司第十一區管理處派員搶修。水公司接獲通知後，立即調派工程人員及機具趕赴現場，漏夜進行管線檢修與更換作業。

迅速應變防意外　警籲注意道路安全

彰化警分局表示，此次事件雖未造成人員傷亡或嚴重交通事故，但積水路面仍對夜間行車構成潛在風險，同時呼籲民眾若遇類似狀況，應減速慢行並儘速通報相關單位處理。

▲自來水管線破裂自來水不斷的湧出。（圖／警方提供）

▲自來水管線破裂自來水不斷的湧出。（圖／警方提供）

12/24 全台詐欺最新數據

