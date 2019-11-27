韓國瑜「得民調得痔瘡」　林飛帆酸：他是不是吃了很多消痔丸？





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜26日再爆金句，「得民心得天下，得民調者得痔瘡！」他批評民進黨，政治人物要做牛做馬，不可以作威作福。民進黨副秘書長林飛帆27日受訪時酸，韓國瑜選高雄市長時民調也滿高的，「民調變這樣是不是因為吃了很多消痔丸？」

韓國瑜爭議言論不斷，挨批三句話不離女人、麻將、性器官。對於韓國瑜這次的「痔瘡說」，林飛帆酸，「我比較好奇他是不是跟痔瘡滿熟的？沒有不敬的意思，但照他這個邏輯，他去年在高雄市長民調也滿高的，今年民調變這個樣子，是不是吃了很多消痔丸？我比較大的困惑。」

韓國瑜這次又爆「金句」，曾為醫生的民進黨副總統候選人賴清德則批評，政治人物、特別是總統候選人洞見觀瞻，每一句話都要非常注意，不該錯誤傳達衛教訊息，會教壞學生。

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