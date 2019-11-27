沈富雄預測蔡英文勝韓國瑜200萬票　「吳敦義想當立法院長是癡人說夢」

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

2020總統大選，藍綠橘3組候選人正式對決，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，民進黨「蔡賴配」持續領先國民黨「國政配」，且支持度差距擴大為14.1個百分點。對於2020大選選情，前立委沈富雄27日發布最新預測，總統蔡英文將領先國民黨總統候選人韓國瑜200萬票，國民黨立委無法過半，「吳敦義想當立法院長是癡人說夢」。

距離大選倒數45天，沈富雄27日透過臉書表示，總統選舉方面，蔡英文與韓國瑜的差距將擴大至200萬票；立委選情方面，民進黨依然過半，將獲得63席，國民黨則是41席，民眾黨拿到5席，時代力量為0-2席，無黨籍立委獲得2席。

沈富雄分析，就算所有小黨都支持國民黨，國民黨也無法過半，所以吳敦義想當立法院長是癡人說夢。另外，國民黨三輸後，「吳主席『被裸退』是好事，否則留在黨內受人白眼，老境未免淒涼。

▲沈富雄預測蔡英文勝韓國瑜200萬票。（圖／翻攝沈富雄臉書）



其他人也看了這些...

►不分區車宜靜是誰？ 吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的

►立院未過半就請辭黨主席？ 吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四

►不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

►超越藍綠，就靠她了