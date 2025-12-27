日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

▲日月潭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者周湘芸／台北報導

日月潭為國內外旅客喜愛景點之一，交通部觀光署表示，近年有民眾或團體燃放爆竹煙火等失序行為，預告訂定「日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項草案」，違者可處5000元以上、100萬元以下罰鍰，最快明年3月中公告。

觀光署日月潭國家風景區管理處指出，鑑於近年日月潭國家風景特定區範圍內場域，有民眾、當地住民或團體燃放爆竹煙火等失序行為，另有民眾反映某些宮廟神明遶境祈福活動，在碼頭觀景平台及步道上燃放鞭炮，造成噪音及空氣污染。為防範該行為造成破壞生態及危害公共安全，經過評估決定予以公告禁止。

日月潭國家風景區管理處表示，此次草案明定日月潭國家風景區內轄管的公有碼頭、觀景平台、自行車道及步道，禁止從事燃放爆竹煙火行為，違者可依發展觀光條例第64條第2項規定，處5000元以上、100萬元以下罰鍰。

此次草案規範範圍包括水社營運碼頭、玄光營運碼頭、伊達邵營運碼頭、南邊湖預備碼頭、朝霧碼頭碼頭、向山眺望平台、九龍口景觀平台、年梯觀景台、松柏嶺觀景台、土亭仔觀景台及玄光碼頭觀景台、水社向山自行車道、涵碧半島自行車道、水社-朝霧-文物廟自行車道、大竹湖步道、水蛙頭-伊達邵自行車道、南邊湖步道、向山-月潭自行車道等設施。

日月潭國家風景區管理處長柯建興表示，該草案預計公告至2月14日，如預告期內無其他民眾反應意見，將立即陳署簽公告實施，因適逢春節連假，最快預計3月中實施。