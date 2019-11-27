李武龍反賄選反抹黑　喊話：請給一場乾淨選舉

▲國民黨台南市第二選區立員參選人李武龍，在麻豆競選總部召開反賄選、反抹黑記者會，李武龍喊話對手來場君子之爭，給選民一場公正公開的乾淨選舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第二選區立委參選人李武龍，11月27日在麻豆競選總部召開反賄選、反抹黑記者會，李武龍率領競選團隊總召集人陳宗興、主委梁順發、總執行長周五六、後援會會長呂登和、顧問團團長張輝盛及競選團隊成員宣示反賄選的信念，公布律師團支援名單，並喊話對手君子之爭，給一場公正公開乾淨選舉。

李武龍表示，台灣的自由民主是先賢先烈們用生命換來的，民主最美好的地方就是，做不好就換人來做，先賢先烈們流汗流血要爭取的，就是我們要行使的投票權，珍惜得來不易的民主，不要因為金錢輕易賣掉，我們要用投票對抗買票。

李武龍也呼籲鄉親，希望鄉親對於賄選、選舉暴力、賭盤、地下匯兌、假訊息、境外資金非法介入選舉等影響選舉的不法行為，要勇於提出檢舉。在記者會中，李武龍率領競選團隊成員們一起舉手高喊反賄選、反抹黑口號，展現團隊打一場堂堂正正乾淨選戰的決心。

對於對手近期頻頻出招，動作頻繁，李武龍在律師的陪同下，公布了律師團支援名單，讓支持李武龍的鄉親們不要受選舉暴力的威脅而擔心受怕，有了專業的律師的團隊支援，讓鄉親們安心投票，大力支持自己喜歡的候選人，李武龍並在記者會中隔空喊話對手，來場君子之爭，選舉拚的是勤，選民選的是自己支持理念的候選人，我們一起流汗水但不要噴口水，不要用各種負面標籤的惡質的選舉語言來發言，給選民一場乾淨的選舉，一起守護民主，守護台南這個民主聖地。

據了解，李武龍於11月25日下午2時許，前往台南地檢署，在律師的陪同下按鈴申告，指控有人冒用他的名義招攬會員涉嫌抹黑栽贓違反選法。李武龍指出，日前台南麻豆有人假借競選總部及多個工會、社區名義向外招攬揪團，只要繳交費用就能參加餐會、旅遊、拿禮品及年終尾牙等，總部在11月16日接獲支持民眾反映後，立即向警方舉報，要求警方調查釐清一切。但這種涉嫌冒用他的名義招攬會員情事，恐有影響致選舉不公，影響其當選的意圖，故正式向台南地檢署提出告訴。

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