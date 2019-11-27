被爆「高市府職位2級跳」！沈玉琳主任哥哥出面解釋了　經發局急發聲明

▲沈玉璞強調，經發局秘書室主任業務「對我來講是駕輕就熟，是沒有問題的。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市政府發布最新人事令，藝人沈玉琳的公務員哥哥沈玉璞從7職等高升到9職等，讓議員質疑兩個單位專業不同如何勝任，外界也認為是不是有弟弟「幫忙推薦」。對此，沈玉璞說，他擔任公務員27年都和總務職相關，且他本身是8職等，接下的職務駕輕就熟；至於弟弟有沒有幫忙，他回答「不知道」。而經發局26日晚間也緊急發出聲明強調，此升遷案一切依人事法規辦理，不能因任何關係打壓合法公務人員升遷調任。

沈玉琳和高雄市長韓國瑜曾多次在直播中互動，並一起出席公開場合，交情頗好。據了解，沈玉璞是經發局局長伏和中欽點，再經過韓國瑜核准，但由於卡到沈玉琳這層關係，讓外界難免有想像空間。民進黨高雄市議員高閔琳表示，「合理懷疑你從圖書館突然變成到經發局的業務，有辦法立刻上手嗎？」

「ㄟ…是，這是…上面的那個…那個派令啦。」對此，沈玉璞接受《東森新聞》訪問，被問人事令一開始說話還有些結巴。因外界質疑，沈原本單位圖書館分館主任職位只有7職等，接任經發局秘書室主任變成9職等，職位一口氣連升兩級，且調任的單位和圖書館也非相關部門。

▲▼沈玉琳和韓國瑜曾多次在直播中互動，並一起出席公開場合，交情頗好。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

沈玉璞說，他現在是8職等，但占7職等的位子，如果是按照正常升遷，8職等升9職等的話差不多就2、3年，「這個業務對我來講是駕輕就熟，是沒有問題的。」

沈玉璞指出，他做過選委會總務、民政局科員、文獻委員會行政室主任和管理組組長，民國99年到圖書館開始服務，擔任分館主任9年，至今公務員資歷已27年。記者問弟弟沈玉琳有沒有幫忙推薦？他回答不知道。

而經發局也緊急發出聲明表示，沈玉璞升遷案一切依人事法規辦理，不能因任何關係，打壓合法公務人員升遷調任。經發局說明，沈是中山大學研究所畢業，取得81年特種考試台灣省地政人員乙等考試及格，自81年初任公職，歷經課員、科員、助理編纂，從94年起擔任高市文獻會薦任8職等組長職務。

經發局說，後因機關改制、修編，沈玉璞自99年12月25日起，降調薦任7職等高市圖書館分館主任迄今。經發局強調，沈資歷已至薦任8職等年功俸6級，符合調任薦任9職等資格，殆無疑義。

民進黨議員黃文益質疑沈玉璞是因沈玉琳幫韓國瑜助選 ，才升官從圖書館被提拔到經發局。對此，高雄市副市長葉匡時替沈抱屈說，沈從8職等了14年才升為9職等，等了那麼久才升職，居然只因他是沈玉琳哥哥而被質疑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！