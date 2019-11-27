　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直擊／「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到...人孔蓋害的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，騎士躺在地上 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄市鹽埕區五福四路發生一起重機自撞人行道，整個車頭半毀、零件噴飛，就連騎樓的盆栽也被無辜牽連撞倒，不過卻沒有見到駕駛，路人議論紛紛：「重機有無人駕駛模式嗎」？其實騎乘重機的人是摔在距離重機自撞地點外約50公尺的地方，員警詢問車禍發生原因，這名騎士說：「地上有洞，我就摔了」，後來警方調查後發現，害男子摔車的不是路面有坑洞，而是「人孔蓋」。

27日凌晨十二點多，《ETtoday新聞雲》記者開車行經五福四路的時候，發現眼前有一部重機在沒有人騎乘的情況下，飛快的右偏撞擊人行道，記者趕緊下車查看狀況，發現撞擊力道相當猛烈，重機半邊車頭都毀了，而路旁的盆栽也被波及，重機零件散佈人行道以及騎樓，只是現場只有一部機車倒在哪裡，路人也紛紛質疑「重機有無人駕駛模式嗎？」

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道。（圖／記者許宥孺攝）

原來騎士就摔在距離重機自撞地點大約50公尺外的派出所門口前馬路，當時巨大聲響，讓派出所內的員警都衝出來看，發現有一名男子頭戴安全帽就躺在地上，員警趕緊開警車的警示燈提醒其他人注意，同時也通報消防隊，另外也有員警靠近這名騎士查看傷勢，還好騎士還可以說話，他跟員警說是「路上有洞，我就摔了」，就在救護車抵達後，這名騎士僅有受到輕傷以及驚嚇，還能自行走上救護車。

而《ETtoday新聞雲》記者也提供行車記錄器畫面給警方釐清整個自摔原因，畫面當中就拍下重機迅速在距離記者車輛前方大約10公尺的地方往右偏，然後傳出巨大碰撞聲，然後就在重機自撞之前，騎士已經在地上翻滾，雖然能夠站起來，但是走到路旁又倒了下來，就在騎士倒下之後，派出所員警就走出來查看。

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機（紅圈）自撞人行道。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，騎士跳車，機車繼續跑。（圖／記者吳奕靖攝）

事後調查，這名騎士表示，騎到快接近派出所的時候，疑似是撞到路面坑洞，車頭偏移就整個拉不回來失控，所以當下他才跳車，讓重機繼續往前進，所以才會有記者目擊的「無人駕駛」自撞。而鹽埕分局五福四路派出所所長周信宏根據騎士說法追查，初步不排除是人孔蓋肇禍，周信宏推測：「人孔蓋表面的防滑塗層已經磨平了，可能剛好在人孔蓋上急煞車，結果導致煞車鎖死，後續發生打滑自摔的情況，現在已經回報給分局，分局長劉安杰指示我一早請里長一起會勘，再請人孔蓋所屬的公司針進行相關的防滑處理或更換，以免再有事故憾事發生」。
▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）

ET快訊
辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…女見警淚崩：
硬上逼懷孕又狂揍肚子！28歲男星軟禁施暴…洋女友崩潰逃命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／法拉利逆向撞死女騎士！「新莊小林哥」移送頻喊：真的對不起

4根木棒害15人進警局！夜聚大學後門外討論「廟會出陣」　一轉頭...警車包圍　

大里化妝品倉庫大火　2車體加工公司也遭殃

「辣椒」騙越南同鄉來台逼下海　手法曝光！美甲師慘淪肉便器

宗教團太魯閣峽谷撒紙屑…唱哈利路亞「讓罪隨風飛」！遭制止反嗆：有機可分解

約前男友到現任家聊天！高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　前任慘遭開山刀砍掌噴血

北市「錦新大樓」樓鳳直擊！信箱暗號破解藏「極樂密件」　 人肉煉獄曝光

直擊／「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到...人孔蓋害的

辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…越女見警淚崩：獲救了

休旅車突然右轉…女騎士嚇到直接撞上　彈飛倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

賈靜雯跨刀拍MV：希望老闆會喜歡！　吳克群嚇到跪下「賣啊捏！」

快訊／法拉利逆向撞死女騎士！「新莊小林哥」移送頻喊：真的對不起

4根木棒害15人進警局！夜聚大學後門外討論「廟會出陣」　一轉頭...警車包圍　

大里化妝品倉庫大火　2車體加工公司也遭殃

「辣椒」騙越南同鄉來台逼下海　手法曝光！美甲師慘淪肉便器

宗教團太魯閣峽谷撒紙屑…唱哈利路亞「讓罪隨風飛」！遭制止反嗆：有機可分解

約前男友到現任家聊天！高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　前任慘遭開山刀砍掌噴血

北市「錦新大樓」樓鳳直擊！信箱暗號破解藏「極樂密件」　 人肉煉獄曝光

直擊／「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到...人孔蓋害的

辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…越女見警淚崩：獲救了

休旅車突然右轉…女騎士嚇到直接撞上　彈飛倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

在台行醫30年「小兒麻痺之父」畢嘉士挪威逝世　享壽93歲

定期打凝血劑！ 金曲歌王Leo王「患血友病」照樣上台炸翻

為15元肥皂向吳怡農道歉！　蔡宜芳超酸：原來民進黨人人有…我只能發面紙

快訊／法拉利逆向撞死女騎士！「新莊小林哥」移送頻喊：真的對不起

莫雷表態代表加拿大參加奧運資格賽　想扮演領袖角色

LINE傳女兒照「媽，這妳孫女」…等不到過世媽已讀！人夫落男兒淚：好想妳

神級組合！東京米其林二星「鮨ます田」移師台北　11/27試營運

綠提反滲透法　宋楚瑜轟：沒調查就立法　漏洞在哪都不知道

韓國瑜稱得民調得痔瘡　柯文哲：塞劑塞一塞、吃綠豆粉很有效

學生志願「Youtuber→熊貓」　學霸兒一句話擊垮他：擔心台灣未來！網砲翻

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

社會熱門新聞

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

統神暴怒告到底！載妻車禍被包圍嗆聲

路牌砸死騎士縣府回應！家屬慟申國賠

法拉利狂飆釀1死1傷　辯閃「東西」…監視器打臉

凌晨突傳巨響！桃園19歲女大生「校內墜樓」慘死

為省23元　台鐵列車長意外戳穿人夫的秘密

法拉利飆速逆向撞死女騎士　年邁母親認屍瞬間崩潰

美照影射被包養　金融正妹告討60萬

統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

豪門兄弟愛偷情　元祖大少東爆偷吃多女

更多熱門

相關新聞

被爆「高市府職位2級跳」　沈玉琳主任哥哥出面解釋了

被爆「高市府職位2級跳」　沈玉琳主任哥哥出面解釋了

高雄市政府發布最新人事令，藝人沈玉琳的公務員哥哥沈玉璞從7職等高升到9職等，讓議員質疑兩個單位專業不同如何勝任，外界也認為是不是有弟弟「幫忙推薦」。對此，沈玉璞說，他擔任公務員27年都和總務職相關，且他本身是8職等，接下的職務駕輕就熟；至於弟弟有沒有幫忙，他回答「不知道」。而經發局26日晚間也緊急發出聲明強調，此升遷案一切依人事法規辦理，不能因任何關係打壓合法公務人員升遷調任。

中油大林廠洩漏超標挨罰5次

中油大林廠洩漏超標挨罰5次

割草踢館藍票倉　遭酸「影響交通」

割草踢館藍票倉　遭酸「影響交通」

女子超商購物掉千元大鈔　枋警快速找到失主

女子超商購物掉千元大鈔　枋警快速找到失主

花蓮自小客自撞分隔島　車翻四腳朝天

花蓮自小客自撞分隔島　車翻四腳朝天

關鍵字：

高雄市鹽埕區五福四路派出所重機自撞人行道人孔蓋煞車　

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

吃剩的湯圓再煮！店家回收廚餘全被拍

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

張艾嘉突給驚喜！李心潔當場淚崩

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面