直擊／「無人駕駛」重機撞人行道車半毀　騎士50米外找到...人孔蓋害的

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，騎士躺在地上 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄市鹽埕區五福四路發生一起重機自撞人行道，整個車頭半毀、零件噴飛，就連騎樓的盆栽也被無辜牽連撞倒，不過卻沒有見到駕駛，路人議論紛紛：「重機有無人駕駛模式嗎」？其實騎乘重機的人是摔在距離重機自撞地點外約50公尺的地方，員警詢問車禍發生原因，這名騎士說：「地上有洞，我就摔了」，後來警方調查後發現，害男子摔車的不是路面有坑洞，而是「人孔蓋」。

27日凌晨十二點多，《ETtoday新聞雲》記者開車行經五福四路的時候，發現眼前有一部重機在沒有人騎乘的情況下，飛快的右偏撞擊人行道，記者趕緊下車查看狀況，發現撞擊力道相當猛烈，重機半邊車頭都毀了，而路旁的盆栽也被波及，重機零件散佈人行道以及騎樓，只是現場只有一部機車倒在哪裡，路人也紛紛質疑「重機有無人駕駛模式嗎？」

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道。（圖／記者許宥孺攝）

原來騎士就摔在距離重機自撞地點大約50公尺外的派出所門口前馬路，當時巨大聲響，讓派出所內的員警都衝出來看，發現有一名男子頭戴安全帽就躺在地上，員警趕緊開警車的警示燈提醒其他人注意，同時也通報消防隊，另外也有員警靠近這名騎士查看傷勢，還好騎士還可以說話，他跟員警說是「路上有洞，我就摔了」，就在救護車抵達後，這名騎士僅有受到輕傷以及驚嚇，還能自行走上救護車。

而《ETtoday新聞雲》記者也提供行車記錄器畫面給警方釐清整個自摔原因，畫面當中就拍下重機迅速在距離記者車輛前方大約10公尺的地方往右偏，然後傳出巨大碰撞聲，然後就在重機自撞之前，騎士已經在地上翻滾，雖然能夠站起來，但是走到路旁又倒了下來，就在騎士倒下之後，派出所員警就走出來查看。

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機（紅圈）自撞人行道。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，騎士跳車，機車繼續跑。（圖／記者吳奕靖攝）

事後調查，這名騎士表示，騎到快接近派出所的時候，疑似是撞到路面坑洞，車頭偏移就整個拉不回來失控，所以當下他才跳車，讓重機繼續往前進，所以才會有記者目擊的「無人駕駛」自撞。而鹽埕分局五福四路派出所所長周信宏根據騎士說法追查，初步不排除是人孔蓋肇禍，周信宏推測：「人孔蓋表面的防滑塗層已經磨平了，可能剛好在人孔蓋上急煞車，結果導致煞車鎖死，後續發生打滑自摔的情況，現在已經回報給分局，分局長劉安杰指示我一早請里長一起會勘，再請人孔蓋所屬的公司針進行相關的防滑處理或更換，以免再有事故憾事發生」。



▲高雄市鹽埕區五福四路發生「無人駕駛」重機自撞人行道，不排除是人孔蓋釀禍 。（圖／記者洪正達攝）