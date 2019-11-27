孫大千提共諜案3巧合　「恐怕比中樂透機率還低」

▲孫大千 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

中國間諜王立強向澳洲政府投誠，同時爆出國民黨總統候選人韓國瑜捲入「共諜案」，此事也持續延燒。韓國瑜競辦副執行長孫大千抨擊，雖說無巧不成書，「但再怎麼巧也沒有這麼巧吧」。他更提了3種狀況表示，「如果一切都真的巧合，恐怕比中樂透的機率還要低」。

孫大千27日的臉書發文再談「共諜案」，他說，雖然無巧不成書，但再怎麼「巧」，也沒有這麼「巧」吧？他指出，「巧合一」，王立強這位正在申請政治庇護的「叛逃特工」，為什麼偏偏要挑在台灣總統大選前50天不到的時間，高調接受澳洲媒體聯訪。

孫大千提到，「巧合二」外交部次長徐斯儉偏偏就這麼湊巧，在先前已經接受澳洲媒體的採訪，連發言內容都可以互相呼應；而「巧合三」，王立強編造出來的諜報故事中的上線，「中國創新投資」的行政總裁向心夫婦，更是剛巧就在台灣，可以讓民進黨馬上移送檢調限制出境，進行調查。

孫大千直言，如果一切都是真的巧合，恐怕比中樂透的機率還要低，如果這並不是巧合，那麼顯然背後有一股龐大勢力在進行精密計算和刻意安排。

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