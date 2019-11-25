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韓流退燒！蔡英文台中造勢爆滿　地方人士：立委選情可望回到2016水準

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▼蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台中報導

力拼連任的總統蔡英文地方競選總部陸續成立，24日台中、嘉義造勢大會都被支持者擠爆。地方人士分析，韓國瑜「庶民」身分備受質疑，種種爭議不斷，在韓流退燒的情況下，被視為是關鍵選區的台中立委選情部分，民進黨可望回到2016年的水準，拿下「4+1」席次。

台中立委選區劃分為八，地方人士表示，民進黨在2016年氣勢正旺時拿下「4+1」席次，分別是民進黨的蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純，以及當時是時代力量的洪慈庸。去年九合一大選民進黨慘敗，當時評估台中選情一度擔心會不好選，如今在韓國瑜陷入種種爭議的情況下，綠營選情逐漸回穩，2020立委選戰可望維持2016年水準，保住「4+1」席。

地方人士解釋，台中因為選民結構，是整個台灣的選戰關鍵，對民進黨而言，高雄一定要大贏才算贏，但如果是台中，能拿下「4+1」席基本上就算是贏了。這次的台中立委大戰，因為有台中市長盧秀燕派出副市長楊瓊瓔，對戰交通部長林佳龍核心幕僚卓冠廷的妻子洪慈庸，因此被視為是「龍燕之爭」的延長賽。

地方人士分析，台中選情目前是蔡其昌及何欣純最穩。國民黨在蔡其昌選區派出號稱「最強菜販」的林佳新，不過，林佳新沒有地方實力，難以挑戰蔡其昌；何欣純對手莊子富地方經營也不深，因此同樣難以撼動選情。黃國書選區內雖然有公教區，不過有著過去林佳龍經營地方的實力，選情也算穩。稍顯不穩的則是張廖萬堅，對手黃馨慧是當地資深議員，選情也因此相對危險。

「4+1」的「1」是剛退出時代力量，以無黨籍拚連任的洪慈庸。地方人士說，洪慈傭對手楊瓊瓔過去曾多次連任，直到2016年國民黨選情跌落谷地，洪慈庸又以太陽花世代之姿強勢出場，順利阻擋了楊瓊瓔的連任路。這次楊瓊瓔有市府資源，也讓洪慈庸稍顯危險，不過，在韓流退燒的情況下，洪慈庸還是很有機會。

除了上述五席，民進黨在台中的另外三席機會就低了許多。地方人士指出，民進黨在第2選區禮讓基進黨的陳柏惟，讓他對戰國民黨的顏寬恒，由於台中地方派系影響極大，陳柏惟雖然空戰氣勢強，但要勝過顏寬恒還是很難。另外，民進黨的莊競程和翁美春分別對戰國民黨的沈智慧及江啟臣，同樣因為地方派系經營問題，要勝選的可能性都不高。

走出台中，蔡英文24日在嘉義場的大造勢一樣是人潮爆滿。在立委選情部分，地方人士分析，嘉義市的王美惠對戰國民黨目前選情五五波，不過勝選機會還不小，整體嘉義縣市的三席席次，民進黨都算穩固。

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