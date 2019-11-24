柯文哲：民進黨不用遊覽車、不發便當　還有能力號召群眾嗎？





▲柯文哲。（圖／記者吳奕靖攝）

記者袁茵／高雄報導

身為台灣民眾黨主席柯文哲近日全力為自家立委參選人助選，24日出席高雄立委候選人敖博勝競辦成立大會，他提及過去外界常認為，民進黨「接地氣」，能夠在街頭號召群眾支持，然而現在民進黨不用遊覽車、不發便當，「還有能力去街頭號召群眾嗎？」

柯文哲24日下午受訪時提到，國民黨與民進黨都完全執政過，但最後怎麼會跟人民脫節呢？當一個執政黨不再有能力去從民間獲得能量，不再接地氣，就是開始萎縮。

柯文哲說，外界過去常常認為，民進黨能夠在街頭號召群眾支持，差不多到太陽花學運的時候，民進黨還可以獲得能量，但平心而論，「現在民進黨不用遊覽車，不發便當，還有能力去街頭號召群眾嗎？」

面對藍綠夾殺，柯文哲坦言，這樣要突圍的確不容易，但要用前幾年挑戰「一日雙塔」的經驗鼓勵大家，「做不一定會成功，但不做一定不會成功！」只要有最大的勇氣加上決心，還是有機會可以成功的。

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