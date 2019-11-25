韓國瑜義賣簽名T最高喊到10萬元　還有韓粉得標後激動落淚

▲韓國瑜南投、嘉義傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／嘉義報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日下午參加萌寵音樂嘉年華，並現場義賣限量公益T恤，原本一件起標499元，最高竟喊到10萬元，有熱情韓粉標下T恤後衝上台與韓國瑜擁抱，甚至有一名韓粉得標後激動落淚，最後6件公益T恤總所得27萬元，全數捐出做公益。

韓國瑜24日下午與嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧、立委候選人傅大偉同台，出席萌寵音樂嘉年華，並現場拍賣6件韓國瑜競選辦公室公益T。韓國瑜致詞時提到，台灣經濟不景氣也反應在對弱勢團體的捐款，有團體跟往年比起來捐款少了五成、七成都有。

義賣的公益T每件起標價是499元，第一件就賣出2萬元，在主持人沈玉琳的帶動氣氛下，讓現場氣氛HIGH到最高點，價格越喊越高，最高價由10萬元標下，總計6件衣服共賣了27萬元，收入將全數捐出做公益，有韓粉一得標等不及衝上台擁抱韓國瑜，也有韓粉直接拿厚厚一疊現金搶標，舉動差點驚動維安人員，其中一名死忠韓粉標下衣服後更激動落淚。

另外，韓國瑜在義賣衣服期間，正式發布全新競選歌曲《耀眼新藍天》，在年輕人的帶動下，韓國瑜、黃敏惠也加入一起唱唱跳跳，難得展現出活潑的一面。

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