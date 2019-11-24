藍營批「育兒津貼加倍」　蔡英文反擊：禿子、燕子也要照顧孩子

▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，蔡英文24日在台中的造勢現場大爆滿。蔡政府最近宣布，育兒津貼要加倍，國家幫忙人民一起養下一代。不過，卻引來藍營的酸言酸語。對此，總統蔡英文致詞時反擊，「禿子、燕子也要照顧孩子。」

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中舉辦，蔡英文預計下午4點登場。下午近兩點，現場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，台中造勢場早早爆滿。

蔡英文22日晚間在台東舉行造勢晚會時，提出未來4年執政的新政策，針對0-6歲的育兒津貼，原本補助每月2500元成長2倍來到5000元，也就是每年補貼達60000元補助，高喊鼓勵年輕人結婚生小孩，「國家要跟他們一起養下一代」。

蔡政府再推新政策，不過，卻引來藍營批評，認為民進黨再撒錢買票。對此，蔡英文致詞時表示，這三年來政府沒有忘記庶民的柴米油鹽醬醋茶、生老病死。除了推動加薪減稅，最近也推出育兒津貼加倍政策。

對於韓國瑜陣營的批評，蔡英文暗酸，「禿子、燕子也要照顧孩子」。小英向支持者喊話，蔡政府不怕檢驗，相信台灣社會一定會疼惜會做事的人，2020請再給蔡英文一次機會，票投小英、讓民進黨國會過半。

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