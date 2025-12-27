拼出線參選2026宜蘭縣長　吳宗憲：走進鄉鎮把地方拚得更好

▲國民黨立委吳宗憲在宜蘭辦「宜蘭走新路」造勢。（圖／國民黨立委吳宗憲提供）



記者崔至雲／台北報導

2026年底縣市長選舉還剩下一年左右的時間，國民黨方面有意參選的立委吳宗憲和宜蘭縣議會議長張勝德，積極爭取出線。吳宗憲26日晚特別舉辦「宜蘭走新路 作伙拚進步」活動，特別前往宜蘭五穀廟。吳宗憲說，在神農大帝的見證下，他會繼續走進每個鄉鎮、每條巷弄，聽大家的心聲，讓宜蘭的路更順、產業更穩、環境更美，把宜蘭拚得更好。「宜蘭走新路，咱作伙拚進步」。

吳宗憲臉書上寫到，昨天在宜蘭五穀廟，雖然飄著冷雨、氣溫降到今年入冬以來最低的13度，但他心裡卻是熱騰騰的。大家都說「宜蘭的土會黏人」，這份在寒風中依然守候的鄉親情義，真的把他黏得牢牢的。宜蘭人常說「宜蘭雨，傘囥門邊」，他們早就習慣跟風雨一起生活，也練出一種韌性—越冷、越難，越要作伙撐過去、作伙拚更好。這種與風雨共處的韌性，正是他們拚進步的精神。

吳宗憲提到，五穀廟舊稱「先農壇」，是宜蘭人拜神農、求五穀豐收的地方。站在這裡，他更篤定一件事，宜蘭要拚的，不只是口號，是一條一條真正走得通的路。謝謝縣長林姿妙這幾年實在做事，不只打下營養午餐免費、減債施政的好基礎，也一路力挺他，讓中央與地方可以同心。也特別感謝呂國華前縣長、議員林岳賢、黃浴沂、林雨蒼，以及視訊助講的立委謝龍介。

接著，吳宗憲細數他這兩年來，為宜蘭做的大小事，包括「交通大建設」，從冬山交流道、高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化到宜蘭高鐵說明會，強調一定要衝，不能再讓交通成為孩子返鄉、產業投資的絆腳石；還有「地方紮實建設」，包含蘇澳分洪道、大溪漁港擴建、南方澳漁船上架場，以及羅東工保地解編，都是為了讓產業升級、環境安全；另外「守護家園」部分，他會繼續替宜蘭顧好每一塊土地與房子，盯緊鳳凰災後的重建與治水，同時擋下不動產詐欺，以及不環保的五結蘇澳陸域風力發電，讓大家住得更安心。

吳宗憲說，「路若會通，子孫才會成功。」在神農大帝的見證下，他會繼續走進每個鄉鎮、每條巷弄，聽大家的心聲，讓宜蘭的路更順、產業更穩、環境更美，把宜蘭拚得更好。宜蘭走新路，咱作伙拚進步。



