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人為操作極為明顯...孫大千點出「間諜自爆介入選舉」4大破綻

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者徐政璿／台北報導

媒體報導指中共間諜向澳洲情報單位投誠，並指稱北京當局策劃干擾台灣選舉。大陸公安部23日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，指自稱共諜的王立強，是涉嫌詐騙的在逃人員，其所持的護照證件，皆是偽造證件。韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千就分析，這齣精心設計的劇本，不免還是留下了幾個破綻。

孫大千表示，第一，在爆料時間的安排上，可以看出人為操作的痕跡極為明顯。從澳洲媒體在11月23日引爆，台灣黑韓媒體隨後呼應，同時，美國紐約時報同步跟進。在一天之內，三個不同國家的媒體，針對同一件事情進行報導，這樣的巧合，恐怕比中樂透的機率還要低吧？

第二，孫大千指出，新聞中提到中國大陸政府動用了龐大的資金，來資助台灣政治人物的選舉， 並且影響台灣的媒體輿論的走向。幾千萬的人民幣匯入台灣，居然如入無人之境，金管會是都去睡午覺了嗎？這簡直就是天方夜譚，如果真的發生了，民進黨政府就應該「切腹以謝國人」，否則談什麼「顧主權」呢？

第三，孫大千說，這位自稱是中共情報員的人士，宣稱在5月28日曾經入境台灣，可是台灣方面卻完全沒有他出入境的紀錄。從5月底到11月底足足6個月的時間，他在台灣的行動怎麼會沒有留下任何痕跡，這難不成是在上演「神鬼認證」嗎？

第四，孫大千表示，這位自稱中共前情報員的人士，早不投誠，晚不投誠，偏偏要挑在台灣總統大選前50天才提交一份重要資料，如果這不是為了影響台灣總統大選，打死恐怕都沒有人相信吧？

孫大千最後表示，接下來，大家應該想一想的問題是：外國政府如此大費周章，仔細安排的這一齣年度大戲，究竟是為了助誰一臂之力呢？誰才是真正吃裡扒外的「外國代理人」呢？

對於傳出被中共資助一事，韓國瑜23日受訪時動怒回應，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」

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