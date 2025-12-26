日月潭水庫淤積2成啟動排砂...下游質疑水遭汙染　台電回應了

▲台電人員於日月潭水庫進行排砂作業。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭是國際觀光勝地，也是國內重要的水力發電水庫，台電今年啟動水力發電排砂作業，以改善嚴重淤積問題，但引發下游居民質疑水里溪受汙染、飲水品質下降的疑慮，南投縣環保局日前會勘發現溪水確實有混濁情形，並採樣檢測，台電則強調至今水質經監測皆符合水質標準，後續將配合縣府環保局相關檢測，並持續強化與地方溝通。

日月潭水庫啟用至今逾90年，管理單位台電表示因淤積率近2成，自2020年起推動水力發電排砂計畫，希望維持水庫正常運轉顧發電，也兼顧清淤，經與地方溝通，並新設抽泥平台、潭底輸泥管線等，今年啟動正式作業。

但水里鄉民反映近期水里溪水色轉為灰白、飲水品質也變差，質疑是台電排砂造成汙染，也認為台電從未告知相關作業資訊不透明，因而要求鄉公所行文台電須公開資訊並暫停排砂汙染環境，並促請縣府環保局完成採樣調查。

台電說明，日月潭水力發電排砂是透過抽取水庫淤積底泥，於夜間採低濃度方式，混合潭水進行發電排砂，作業過程經第三方單位監測確認水質、生態維持正常，排放後亦再放水帶走殘留泥砂，盡力將排砂衝擊降至最低。

台電指出，近3年都持續針對水力發電排砂計畫舉辦地方說明會及拜訪水里鄉民代表會，說明實際效益，後續將再強化地方溝通，提供客觀監測數據，減低民眾疑慮。