第二屆群岳盃全國桌球錦標賽開打　近千名好手齊聚競技

▲第二屆「群岳盃全國桌球錦標賽」26日在台南市立桌球館舉行開幕儀式，吸引全國近千名桌球好手齊聚競技，場面熱鬧。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南桌球界年度盛事登場！由台南市體育總會與群岳股份有限公司共同主辦的第二屆「群岳盃全國桌球錦標賽」，自12月25日起一連4天於台南市立桌球館盛大舉行，吸引來自全國各地近千名桌球好手齊聚一堂，揮拍競技，26日舉行開幕儀式，現場氣氛熱烈，宣告賽事正式進入白熱化階段。

開幕典禮中，台南市體育局競技科長王藝霖、群岳盃創辦人江文岳董事長、台南市體育總會秘書長吳秋林，以及體總理監事與各單項運動主委齊聚一堂，為選手加油打氣，也見證台南桌球發展的重要時刻。

台南市體育總會理事長吳志祥表示，桌球一直是台南長期深耕的重點運動項目，孕育出多位國手級選手，基層能量深厚。他感謝群岳公司持續投入資源，替年輕選手打造高水準的競技舞台，讓孩子們不只比輸贏，更學會專注、堅持與不服輸的精神，「鏡頭拍下的不只是比分，而是一代選手成長的軌跡。」

群岳盃創辦人江文岳董事長指出，群岳多年來深耕羽球運動，累積完整賽事與媒體化製作經驗，近年將這套成熟模式延伸至桌球領域，核心理念就是「讓努力被看見」。透過高品質轉播與完整紀錄，讓基層選手也能站上接近全國級舞台的規格，縮短夢想與現實之間的距離。

賽事執行長江亞恩補充，本屆賽事在競賽制度、裁判配置、場地動線與轉播製作上，全面比照大型全國賽事規格執行，並透過多元平台同步轉播，完整記錄選手在關鍵時刻的每一次揮拍，讓實力與努力不再被埋沒，也為台灣基層桌球注入專業升級的動能。

此外，大會也特別表揚台南之光——目前就讀長榮中學二年級的桌球小將陳忞昕。她日前勇奪2025年WTT突尼斯及盧森堡世界青少年桌球挑戰賽U17、U19女單冠軍，並獲頒114年中華民國最佳新秀運動員傑出獎，展現驚人潛力。創辦人江文岳董事長現場頒發獎勵金，肯定她在榮耀背後付出的汗水與堅持，也期許她未來持續在國際桌壇發光發熱，為國爭光。