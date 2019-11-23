韓國瑜扯「山東鴨頭」抹黑小英...蔡英文競辦斥：立刻道歉澄清

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜23日試圖嘲諷總統蔡英文把「東山鴨頭」誤認成「山東」。不過，還原蔡英文當時講法，其實根本沒有韓國瑜所說的故事，韓國瑜想嘲諷小英又出包。蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄痛批韓國瑜根本是捏照抹黑，要他立刻道歉澄清。

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜23日與副手搭檔張善政合體替曾因為強餵小狗喝酒陷入虐狗爭議的「最強菜農」林佳新站台。韓國瑜致詞時嘲諷小英，他說自己聽到一個訊息，蔡英文逛夜市時看到「東山鴨頭」，卻問老闆「你是山東人嗎？」而老闆回答，「我不是山東人，我是台南東山人。」

韓國瑜嘲笑蔡英文連這個都不知道，他又說，「這訊息究竟是真的還是假的，我不知道」他接著說道，不管是總統或里長，都一定要苦民所苦，不知老百姓在艱苦什麼，有什麼資格涉入政治，請蔡英文下台。

不過，其實韓國瑜這個「不知道是真是假」的訊息，真的是假的。還原當時蔡英文逛夜市影片，老闆向小英介紹，「這是我們特製的炸雞皮，炸起來會像餅乾脆脆的。」小英問道，「你們是改台南的吧？」老闆回答，「不是，我們是台東的。」小英接著說，「這裡寫東山？」老闆則解釋，「對，就是因為我們有一點甜甜的，只要叫東山鴨頭都滷有一點甜甜的，可是我們都自己改良過，不像台南那麼甜。」

阮昭雄對此痛斥，韓國瑜相關發言內容根本空穴來風，藉由特定媒體的錯誤報導，韓國瑜捏造蔡總統言論做出的任意批評，根本就是瞎扯抹黑，呼籲韓國瑜市長應該立刻道歉澄清。

另外，針對中天電視標題「不知東山鴨頭 蔡竟問台東攤販為何寫『台南東山』」一則報導，阮昭雄指出，標題與內容刻意扭曲總統昨日與台東店家對話，顯為惡意製造假新聞，且不顧新聞倫理之行為，表達強烈抗議與譴責。

阮昭雄表示，從媒體畫面可知，蔡英文總統明明是詢問台東店家是否是改良自台南，證明蔡總統當然了解東山鴨頭源自台南，何來所謂不知東山鴨頭的說法？此外，媒體標題下標指稱「錯當台南攤商打臉！蔡不知東山鴨頭是小吃種類」的說法更是不知所云，蔡總統明明就是向店家詢問店家所賣的東山鴨頭是否改良自台南，顯然總統知道台南東山鴨頭是知名小吃，又怎麼會有不知東山鴨頭的情形？

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