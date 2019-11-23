蔡英文台南溪北競選總部成立　賴清德：國民黨已成中國黨

▲台南小英、賴惠員溪北競選總部成立，台南市長黃偉哲力挺賴惠員進入國會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統參選人蔡英文、立委參選人賴惠員溪北聯合競選總部23日盛大成立，副總統參選人賴清德、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、國策顧問黃崑虎、無米樂「崑濱伯」、台灣神奇主講人郭玟成、台南市議員李宗翰、沈家鳳、陳秋宏、劉米山、蔡旺詮等人親自蒞臨站台，萬人擠爆現場，營造大團結氣氛，並高喊「總統勝選、立委過半」。

賴清德說，國民黨不分區名單公布，事實證明「中國國民黨」自己把招牌中的「國民」拿掉，變成「中國黨」。2020的大選是守護台灣的關鍵戰役，呼籲鄉親手牽手、心連心，這次也要讓「英德勝選、立委全壘打」用行動共同守護我們的民主聖地。

賴清德還說，去年九合一選舉，中國在「空軍」方面給網路和媒體15億人民幣經費，「海軍」方面資助中國喜愛的候選人2千萬人民幣，「賺那麼多」，「陸軍」方面運用過去20年來交流和運用一切手段建立的團體打擊民進黨，很清楚中國也會用盡辦法影響這次台灣總統和立委選舉。

賴清德並點名國民黨不分區提名名單中的吳斯懷，批評說這位台灣國軍的退將不思保護台灣安全，卻跑去中國聽習近平「講訓」，也有一位不分區提名人葉毓蘭不但不關心香港民眾和學生，反而還把被暴警開槍射擊的學生稱為「暴徒」，此言論嚴重違反民主自由的普世價值。

最後在獅陣的前導下，台南市長黃偉哲與賴惠員進場，與支持者熱情握手，黃偉哲表示，感謝鄉親踴躍力挺「綠色執政」，我們需要「立場最堅定、最了解基層心聲」的立委呼籲鄉親一起團結護台灣，讓守護台灣「最堅定的力量」蔡總統連任、賴清德當選、賴惠員進入國會。

黃偉哲表示，小英上任以來有許多好的政策，需要國會來通過。所以不要分散選票，要集中支持綠營國會過半，台南立委全壘打。黃偉哲也分享，賴惠員是台南第一選區最深耕基層、最認真打拚的參選人，但同時民調也最危險，呼籲選民支持優秀的賴惠員進入國會，來幫小英總統的忙。

嘉義縣長翁章梁也誠懇拜託，台灣人在這次選舉一定要做出正確的選擇，因為全世界都在看台灣人的態度，請一定要支持總統連任，國會要過半，並拜託民眾在最後的49天，做夥努力將賴惠員拚進國會。

立委參選人賴惠員堅定表示，要做一個農業與民生的立委，同時端出政策牛肉，未來如果進入國會，要提高老農津貼，並且配合蔡英文總統的長照2.0與托育政策。更提出農漁牧互聯網示範中心，用科技讓年輕人回來務農，將農產品賣到世界各國。

台南小英競總發言人邱莉莉表示，賴惠員的選舉不只是一個人進入國會，更是代表蔡英文與賴清德，一定要把溪北顧住的決心，拜託民眾在明年選舉，一定要投給蔡英文、賴清德1票，政黨票民進黨1票，區域立委賴惠員1票。

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