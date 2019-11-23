基隆蔡適應成立競選總部　蔡英文發豪語：從台灣頭贏到台灣尾

▲ 蔡適應競選總部成立，蔡英文：從台灣頭贏到台灣尾。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨總統參選選人蔡英文23日偕同前行政院長、中央助選團團長游錫堃、民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、邱泰源、陳瑩、黨籍議員及地方黨公職出席「2020蔡英文總統、立委蔡適應基隆市競選總部成立大會」，上千民眾不畏風雨熱情相挺，讓蔡英文深感溫暖。

蔡英文致詞表示，再一個多月就要投票，這些年來到這裡多次，這次人最多也最熱情。我相信基隆已經準備好了，我們有信心、有士氣、也很有魄力。基隆市是台灣頭，我們要從基隆贏起，從台灣頭贏到台灣尾。

▲ 基隆有好的立委蔡適應，有句話是「大船入港」，港就是基隆，引船入港的人就是蔡適應。

蔡英文說，基隆有好的立委蔡適應，有句話是「大船入港」，港就是基隆，引船入港的人就是蔡適應。他在中央拿出各種政策方案，讓林右昌市長在中央部會合作下，順利推行施政。基隆正在改變，好市長帶來基隆改變，市容越來越乾淨、整齊、美麗，多了很多有趣、好玩的地方。希望未來四年，中央與地方持續連結，讓基隆更進步。

蔡英文提到，台灣長照經費從50億增加到明年400億，未來四年會持續擴大預算規模，讓老人過得更好。預算增加、規模增大、服務項目更多、平價的照顧機構也更多，讓更多老人受到國家照顧。

嬰幼兒方面，0到6歲兒童照顧經費從200多億到今年600多億，我們是有史以來最照顧人民的政府，未來四年將繼續擴大規模、增加補助，減輕年輕父母負擔。育兒津貼從2500增為5000，讓年輕爸媽無後顧之憂，想結婚就結婚，敢生敢養，大家一起幫助年輕下一代成長。

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