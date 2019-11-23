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真相在這！韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

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▲韓國瑜台中傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝））

▲韓國瑜台中傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜向市府請假拚選舉，23日來到台中站。韓國瑜開講砲火持續猛烈，猛轟總統蔡英文。這次他試圖嘲諷小英把「東山鴨頭」誤認成「山東」。不過，還原蔡英文當時講法，其實根本沒有韓國瑜所說的故事，韓國瑜想嘲諷小英又出包。

韓國瑜23日與副手搭檔張善政合體替曾因為強餵小狗喝酒陷入虐狗爭議的「最強菜農」林佳新站台。韓國瑜致詞時嘲諷小英，他說自己聽到一個訊息，蔡英文逛夜市時看到「東山鴨頭」，卻問老闆「你是山東人嗎？」而老闆回答，「我不是山東人，我是台南東山人。」

韓國瑜嘲笑蔡英文連這個都不知道，他又說，「這訊息究竟是真的還是假的，我不知道」他接著說道，不管是總統或里長，都一定要苦民所苦，不知老百姓在艱苦什麼，有什麼資格涉入政治，請蔡英文下台。

不過，其實韓國瑜這個「不知道是真是假」的訊息，真的是假的。還原當時蔡英文逛夜市影片，老闆向小英介紹，「這是我們特製的炸雞皮，炸起來會像餅乾脆脆的。」小英問道，「你們是改台南的吧？」老闆回答，「不是，我們是台東的。」小英接著說，「這裡寫東山？」老闆則解釋，「對，就是因為我們有一點甜甜的，只要叫東山鴨頭都滷有一點甜甜的，可是我們都自己改良過，不像台南那麼甜。」

韓國瑜稱蔡英文把東山鴨頭錯認成山東，事實真相是22日晚間小英到台東陪同立委劉櫂豪逛夜市時與攤販的互動片段。蔡英文與東山鴨頭攤販老闆開心閒聊，品嘗完美食後，小英還大讚好吃 ，說鴨頭滷得不會太鹹或太甜。韓國瑜這次想嘲諷蔡英文，顯然又出包。

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