高美蘭陷豪宅案轟「綠色恐怖」 蔡英文批牽拖：受到質疑應將說明清楚

▲蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市觀光局主秘高美蘭22日透過高雄市府發出4點聲明，從即日起辭去主秘一職，並痛批民進黨「完全執政下之民主自由不復見，綠色恐怖處處現」，但這也引來民進黨議員反擊高美蘭是將責任推給市議員和媒體，用請辭來迴避監督。總統蔡英文23日受訪時表示，這種說法比較牽拖，受到質疑就該說明清楚。

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜爆被出豪宅案爭議，高美蘭也捲入「貴婦團」買房風波。她18日一早透過市府對外聲明後，即日起請長假1個月，民進黨議員在總質詢時便痛批，議員要求高美蘭列席市政總質詢．卻得到「請長假1個月」敷衍的答案，狂酸「乾脆辭職算了」，若這麼會炒房應該擔任經發局長教大家怎麼發大財。

高美蘭在請長假之後，透過新聞局發表聲明，其中一項就是不滿「英屬媒體」扭曲，所以即日起，辭去主任秘書一職，同時也說：「那美好的仗，我已打過」。高美蘭請辭聲明一出，就引來民進黨議員輪番批評，市議員黃文益說「高美蘭聲明看不到自我反省，把責任推給監督市議員和媒體，請辭就是要畏罪潛逃，怕人家追問財政申報和行政不中立的部分，完全沒有說清楚講明白。」

總統蔡英文23日受訪時表示，受到質疑的時候，應該好好說明清楚，現在這些講法都比較牽拖。

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