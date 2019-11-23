70多歲宋楚瑜高雄站台　「出手腳」酸爆韓國瑜：打牌不睡覺很傷身

▲展示自己雖然已經七十多歲，但是還能作出Locking動作，讓現場記者有點傻眼 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

2020年總統大選親民黨候選人宋楚瑜來到高雄鳳山幫忙站台，就在接受媒體聯訪時，被詢問到是否要表態支持「一國兩制」，宋楚瑜強調：「台灣人絕不放棄自由民主的堅持，自由民主是所有台灣人共同DNA，我們要和平，兩岸要溝通」，不過話鋒一轉，自稱是「台灣雄介勇的歐吉桑」的他，做出幾個Locking動作，暗酸韓國瑜：不要經常打牌，不睡覺，才能跟他一樣雖然七十多歲了，但是體力這麼好。

對於媒體詢問的一國兩制，宋楚瑜強調要和平、兩岸要溝通，也進一步解釋：「要有建設性的對話，我要跟大陸上許許多多這些我們共同的鄉親，要說一句話，你們若不滿意民進黨的執政，但是台灣包括高雄有多少的這些旅遊業、這些民宿，我們這些的車輛，包括計程車、遊覽車，包括小吃店，都是期望兩岸要和平的，你們不喜歡民進黨的政策，但是不要讓這些支持兩岸和平的旅遊業受到傷害」。

▲展示自己雖然已經七十多歲，但是還能作出Locking動作，讓現場記者有點傻眼 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲展示自己雖然已經七十多歲，但是還能作出Locking動作，讓現場記者有點傻眼 。（圖／記者吳奕靖攝）

宋楚瑜對於是否支持一國兩制，並沒有正面回答，而是呼籲要「公平」。同時重申選舉過後，要坐下來好好談，同時搬出美方說法「兩岸應該要有建設性對話，兩位美國總統都親口對我說，你去問問其他兩個候選人，他們見過美國總統嗎」？講到這邊，情緒相當激動強調自己見過7位總統，還舉例正在訪大陸的美國前總統季辛吉，自己曾經跟他談過2個小時，還問過季辛吉，兩岸發生戰爭，美國會不會出兵，當時季辛吉回答：「會！」但是三秒鐘不到三分鐘又補說：「不知道會持久多久哇」！舉這個例子，宋楚瑜再次呼籲：「台灣命運靠我們自己」。

同時還跟媒體說自己見過14任日本首相，強調自己很「資深」，但是不表示衰老，講到這邊突然作出了好幾個Locking動作，同時定格好幾秒，讓旁邊的記者當場傻眼，不知道該怎麼回應，不過宋楚瑜繼續說：「行不行，聲音宏不宏亮，就是跟你講，不要一天到晚打牌不睡覺，不能天天隨便，弱水三千，我只愛萬水一人，不要亂來」，這幾句話似乎就在暗酸對手韓國瑜。

▲宋楚瑜作出Locking動作還不忘暗酸韓國瑜：經常打牌。（圖／記者吳奕靖攝）

▲宋楚瑜沒有回答是否支持一國兩制，但是強調應該要坐下來好好溝通 。（圖／記者吳奕靖攝）

做完多次Locking動作的宋楚瑜還強調自稱為「台灣雄介勇的歐吉桑」、「我是最打拼的歐吉桑」，讓現場的支持者相當開心。