證實見吳敦義　郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

▲郭台銘、吳敦義。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

外傳國民黨主席吳敦義2日曾到新北市土城找鴻海創辦人郭台銘。對此，郭台銘22日輔選郭家軍李縉穎時受訪證實，曾和吳敦義會面，也談過輔選國民黨立委，23日將首度幫國民黨新北市立委候選人林國春站台，「國民黨立委多選幾席不是壞事」。

郭台銘表示，透過共同友人安排，有和吳敦義會面，地點確實在土城，但傳言的時間不對，內容也完全是製造出來的，「完全跟吳主席找我談的內容不一樣」，他無從說起也無從評論，經過刻意媒體操作，對吳敦義不公平。

與吳敦義是否談到輔選國民黨立委？郭台銘指出，吳敦義身為國民黨主席，「一定希望叫我不要幫李縉穎輔選」，但反正李縉穎的對手、國民黨的林金結也不會贏，這是事實，「所以這些（輔選藍委議題）是事實，這是我們主要談的」，但還有很多外傳的內容並非事實。

郭台銘23日上午將出席競選新北市第六選區的國民黨立委候選人林國春的競總成立大會，會不會讓韓國瑜有壓力？郭台銘提到，林國春和他都是警察子弟，不用考慮，板橋西區是生他、養他、育他的地方，站台天經地義；此外，國民黨立委多選幾席不是壞事，希望大家能了解現在的局面，而郭家軍李縉穎也偏藍，可以多一分中道的力量進國會，他義不容辭。

至於郭台銘是否會回國民黨選新的黨主席？郭台銘表示，「你們不要一直牽到裡面去」。