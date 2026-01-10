營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

▲蘇清泉主張學童營養午餐免費。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費後，台中、台南、高雄也宣佈跟進，但屏東卻遲遲等不到好消息，讓民眾苦盼，立委蘇清泉臉書貼文，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，主張屏東縣應該跟進國中小營養午餐全面免費。

蘇清泉表示，多次去幫參加全國性比賽的屏東孩子打氣加油，可是每次去到現場都發現我們的孩子身材體型遠不如中北部的球員，光氣勢已經輸了一大截，而飲食營養就是最大的問題，孩子是每個家庭的寶，更是我們國家的根本，如何提升屏東孩子的營養這是非常重要的課題

他說，政策必須經過深思熟慮，不能冒進。經過一夜思考，與幕僚們熱烈討論，清泉決定，這項政策必須在屏東縣推行。

他主張屏東縣應該跟進國中小營養午餐應全面免費，經計算，全屏東縣國中小學童約5萬人，學生營養午餐免費政策一年約需6-7億元，減輕年輕家庭負擔，投資屏東的孩子這都是非常值得的。

當然，除了營養午餐免費，蘇清泉更重視學生們的營養均衡、飲食健康。他也會拿出醫療專業，緊盯菜色品質，確保這筆預算的執行到位，讓家長們無後顧之憂。

蘇清泉強調，此政策應全面而不排除任何對象，很多朋友可能會覺得這樣不公平，但清泉認為非中低收入的家庭大多是有繳稅的，他們的孩子不應被排除在外，如此也可以讓所有孩子心理受到公平且無差別的待遇。