不只嘲諷李多慧！林妍霏「模仿李珠珢喝水廣告」：X小，這樣也OK？

▲林妍霏的段子涉及嘲諷啦啦隊女孩。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂IG）

記者施怡妏／綜合報導

脫口秀女演員林妍霏近日因段子內容涉及嘲諷韓籍啦啦隊成員李多慧、李珠珢，引發外界熱議與批評。林妍霏在台上模仿李珠珢喝水廣告的台詞與動作，直呼「看完後想說三小啊，這樣也可以」，片段曝光遭到網友砲轟「完全沒有笑點，只有無盡的嘲諷，這種以取笑別人為樂的表演，太低級了。」

拿李珠珢廣告開酸 還拉蔡英文做對比惹議



「薩泰爾娛樂」於7日上傳林妍霏的表演片段，標題寫道「啦啦隊女孩這樣也可以？」林妍霏在脫口秀舞台上的表演，認為近年台灣男生對啦啦隊女孩相當迷戀，而且台灣女生已經無法滿足大家，「要專門從韓國進口他們才喜歡嘛。」

林妍霏提到李珠珢拍攝的喝水廣告，模仿廣告中的台詞與動作，傻眼直呼「我看完想說三小啊，這樣也可以，這樣OK？我不敢相信，你知道嗎！」原本以為廣告會有罵聲，結果大家卻大讚李珠珢可愛、接地氣，讓她不可置信。

隨後，她把相同台詞套用在前總統蔡英文，做出同樣的動作，「如果今天是我們蔡英文出來拍廣告，OK嗎？」認為網友們一定會在留言區刷一排「早就說總統不要選女的吧」。

片段曝光後，粉絲及網友狂罵，有人直言不懂笑點在哪，只感受到滿滿嘲諷，「我沒有特別喜歡啦啦隊與李珠珢，但真的覺得沒有好笑」、「為難女生自己的永遠都是女生，然後還自以為幽默才更可悲」、「這個表演可以，我不敢相信」、「你把公然歧視外國人當笑點嗎」、「遊覽車上推銷特產的都比她好笑」。

根據《壹蘋新聞網》9日報導，富邦育樂回應，公司已注意到外界的聲音，但不願隨特定演出或言論起舞，富邦育樂也特別感謝各界的關心，同時強調，希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業及應援表演工作。

▼李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

