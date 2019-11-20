幕後／輔選蔡英文不靠罵對手！蘇貞昌自掏腰包800元撞球桿「政績開講」

▲蔡英文高雄競選總部成立，蘇貞昌自備PTT。（圖／蔡英文競選總部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入倒數50多天，選舉戰火越燒越旺。行政院長蘇貞昌近日也開始輔選行程，舞台演講魅力驚人的「衝衝衝」，這次造勢舞台開講卻選擇不批評對手，反倒是拿起撞球桿當講課指揮棒，搭配著自備PPT「政績開講」。

蘇貞昌選戰歷練豐富，舞台演說充滿感染力。觀察蘇貞昌近幾次替總統蔡英文以及民進黨立委參選人的輔選，蘇貞昌演講主題選擇不攻擊對手，主打「政績牌」。蘇貞昌自備PPT，透過舞台上的超大螢幕放送，從非洲豬瘟防疫、經濟牌再到護主權等議題，把蔡政府的政績說清楚講明白。

蘇貞昌首創自備圖表的「政績開講」，除了精美的PPT，手上的「撞球桿」也很吸睛。幕僚透露，從政績開講到撞球桿都是蘇貞昌自己的點子。為了方便在大螢幕上指揮，蘇貞昌自掏腰包托幕僚幫忙買了一根800元的撞球桿。輔選開講內容不批對手，但光是充滿號召力的魅力演講，一樣能把現場氣氛炒熱。

事實上，除了這次巧妙用上撞球桿「政績開講」，蘇貞昌團隊自去年九合一選戰開始就創意不斷。幕僚分享，不需要把政治人物打造成不屬於自己的樣子，政治人物的本質才是重點，凸顯本質和亮點，成功讓「衝衝衝」更有魅力，也成功吸引年輕族群的目光。

提到跟蘇貞昌的合作，對於蘇院長曾有「酷吏」稱號，幕僚說，其實中間有很多誤解。蘇貞昌確實嚴格，但他對自己也很嚴厲，同時，也是因為交代的事情幕僚沒有處理好，他才會生氣。不過，十多年過去了，幕僚團隊一路跟著蘇貞昌成長，很多事情不用蘇貞昌提醒幕僚已經做好了。幕僚笑說，現在院長不罵人了，反倒是常常誇獎大家做得很好。

對於這次輔選超有「衝式魅力」的「政績開講」，幕僚分享，會針對到不同地方的演說內容說調整，符合當地狀況，「我們就是鎖定國政，因為光是政績就講不完了！」

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