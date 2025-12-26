恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

▲恆春周姓男子遭殺害。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮男子尤皇智因積欠周男賭債，夥同姪子尤信予及宋姓友人限制被害人行動，過程中失控持刀行兇致死。屏東地方法院國民法官法庭經過1年多審理，釐清3名被告分工與犯意，於12月24日宣判，依殺人等罪判處尤皇智有期徒刑16年6個月；尤信予11年2個月徒刑；宋男妨害自由等罪判處有期徒刑2年6個月，其中尤信予更是搶孤冠軍旗手。

判決書指出，尤皇智因積欠被害人周姓男子賭債，於2024年8月間請託宋男出面邀約周男協商債務，並向姪子尤信予謊稱被害人恐對祖母不利，要求共同限制其行動自由。8月14日晚間，宋男將周男誘至屏東縣某包場地點，尤皇智、尤信予埋伏其後，趁被害人彎腰查看車輛時，以繩索及徒手方式限制其行動。

過程中，尤皇智臨時起意持刀刺向被害人胸部多刀，並以膠帶纏繞口鼻，最終造成被害人因心臟、肝臟及橫膈膜遭穿刺，合併頸部與口鼻壓迫出血而不治身亡。法院審理認定，尤皇智行兇係臨時起意，已逾越原先3人共同剝奪行動自由的犯意範圍。

案發後，尤皇智與尤信予將被害人屍體載往滿州鄉山區棄置，並於過程中取走被害人身上現金、勞力士手錶及車內款項。尤信予及宋男明知款項來源不法，仍分別收受部分贓款。

合議庭審酌證據後，認尤皇智犯殺人罪，判處有期徒刑15年，褫奪公權10年；另犯遺棄屍體罪、侵占脫離本人持有物罪，合併應執行有期徒刑16年6月。尤信予則因三人以上共同剝奪他人行動自由致死，判處有期徒刑10年6月，另犯遺棄屍體及收受贓物罪，合併執行有期徒刑11年2月。宋旻諺因參與邀約及後續收受贓物，判處有期徒刑2年6月，另處拘役40日。

