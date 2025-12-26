　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

▲恆春周姓男子遭殺害。（圖／資料照）

▲恆春周姓男子遭殺害。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮男子尤皇智因積欠周男賭債，夥同姪子尤信予及宋姓友人限制被害人行動，過程中失控持刀行兇致死。屏東地方法院國民法官法庭經過1年多審理，釐清3名被告分工與犯意，於12月24日宣判，依殺人等罪判處尤皇智有期徒刑16年6個月；尤信予11年2個月徒刑；宋男妨害自由等罪判處有期徒刑2年6個月，其中尤信予更是搶孤冠軍旗手。

▲恆春周姓男子遭殺害。（圖／資料照）

▲恆春周姓男子遭殺害。（圖／資料照）

判決書指出，尤皇智因積欠被害人周姓男子賭債，於2024年8月間請託宋男出面邀約周男協商債務，並向姪子尤信予謊稱被害人恐對祖母不利，要求共同限制其行動自由。8月14日晚間，宋男將周男誘至屏東縣某包場地點，尤皇智、尤信予埋伏其後，趁被害人彎腰查看車輛時，以繩索及徒手方式限制其行動。

過程中，尤皇智臨時起意持刀刺向被害人胸部多刀，並以膠帶纏繞口鼻，最終造成被害人因心臟、肝臟及橫膈膜遭穿刺，合併頸部與口鼻壓迫出血而不治身亡。法院審理認定，尤皇智行兇係臨時起意，已逾越原先3人共同剝奪行動自由的犯意範圍。

案發後，尤皇智與尤信予將被害人屍體載往滿州鄉山區棄置，並於過程中取走被害人身上現金、勞力士手錶及車內款項。尤信予及宋男明知款項來源不法，仍分別收受部分贓款。

合議庭審酌證據後，認尤皇智犯殺人罪，判處有期徒刑15年，褫奪公權10年；另犯遺棄屍體罪、侵占脫離本人持有物罪，合併應執行有期徒刑16年6月。尤信予則因三人以上共同剝奪他人行動自由致死，判處有期徒刑10年6月，另犯遺棄屍體及收受贓物罪，合併執行有期徒刑11年2月。宋旻諺因參與邀約及後續收受贓物，判處有期徒刑2年6月，另處拘役40日。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小英男孩」認收賄　300萬交保
劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫
董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」
「右臉+牙齦腫」竟是口腔癌　醫揭3警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

兒談判黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　5年前曾嗆謝和弦

快訊／台中親親戲院前嚴重車禍　騎士「骨頭外露」爆血命危

后豐大橋女師命案！男友等2人冤枉服刑8年　獲刑事補償2850萬

取消網路貸款被威脅付違約金　他臨櫃匯款被及時識破阻詐

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

兒談判黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　5年前曾嗆謝和弦

快訊／台中親親戲院前嚴重車禍　騎士「骨頭外露」爆血命危

后豐大橋女師命案！男友等2人冤枉服刑8年　獲刑事補償2850萬

取消網路貸款被威脅付違約金　他臨櫃匯款被及時識破阻詐

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

直擊／李聖傑等26年才站上小巨蛋激動失語　神級音樂教父也來了

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

IRON FIST過磅完成！台港泰日高手齊聚台中、環太平洋職業拳擊賽明晚登場

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

美媒：川普、澤倫斯基擬12/28海湖俱樂部會面

生命樹平安夜開唱　與歌迷相約「下一個15年」

劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫

孫生現身記者會頭染金髮　被指控性侵「對方全都在說謊」

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

女工程師染阿米巴原蟲猝死　家屬求償不成

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

2對夫妻排隊吃耶誕大餐爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

更多熱門

相關新聞

屏東縣整體人口呈現減少趨勢，但潮州鎮因都市化程度較高、發展條件相對成熟，成為少見的人口正成長區，加上交通條件完善、生活機能成熟，加上房價基期相對親民，吸引自住買盤持續進場，專家表示，10年來房價已有6~7成漲幅。

貧兄難送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

貧兄難送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

怕勾電纜派人站車斗　結果還是害電桿歪了

怕勾電纜派人站車斗　結果還是害電桿歪了

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」　10萬交保限制住居

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」　10萬交保限制住居

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟

關鍵字：

屏東賭債殺人案法院判決刑案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

職場奴性最強星座Top3

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面