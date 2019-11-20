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「英德配」當選國會能過半　賴清德：只要台灣贏就沒人輸！

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記者林悅／台南報導

民進黨副總統參選人賴清德11月20日上午領軍，陪同民進黨6名立委參選人聯合登記時指出，他接受蔡英文總統的邀請，搭配參選2020總統副總統，就是要共同守護台灣，「只要台灣贏，就沒人輸」。

▲民進黨6位台南市立委參選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等人，在民進黨副總統參選人賴清德、台南市長黃偉哲陪同下，完成參選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨副總統參選人賴清德指出，「只要台灣贏，就沒人輸。」（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德說，台灣如果在這場選舉輸了，「個人再怎麼厲害，也沒人有辦法贏」；若「英德配」贏得這次大選，國會又能過半，蔡英文總統未來守護台灣主權，維護台灣民主，就更有力量，有了這份力量，也就能繼續推動改革，解決各種難題，讓台灣安全、穩定，繼續發展。

賴清德說，台南是民主聖地，以往不論民進黨提名哪一位候選人，不論當選與否，台南市都是得票率最高的縣市，甚至是贏最多的縣市，賴清德指出，這種優良的傳統一定要維持，這次大選民進黨國會要過半，台南市「頭旗」要拿穩，2008年、2012年、2016年都全壘打，2020年也要全壘打。

賴清德指出，中國對我們步步進逼，香港事件愈來愈嚴重，如果民進黨在這次選舉無法贏得勝選，那國際間質疑，台灣守護民主的決心是否不足？如此一來，國際對台灣的支持與肯定就相對減弱。

賴清德強調，這場守護台灣的重大選舉，台南市一定要維持過往優良的傳統，擊出全壘打，民進黨提名的立委參選人，包括不分區立委，全都要當選，國會過半。

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