強棒出擊國共出局！　台南綠營6立委參選人聯合登記展團結氣勢

▲民進黨6位台南市立委參選人，在民進黨副總統參選人賴清德、台南市長黃偉哲陪同下，完成參選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨6位台南市立委參選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等人，11月20日上午共同前往台南市選舉委員會完成參選登記，民進黨副總統參選人賴清德，也回到台南市，與台南市競選總部主委黃偉哲市長一起到場加油打氣，請支持「英德配」當選、台南市6席立委全壘打。

賴清德說，明年總統及立委選舉對民進黨來說非常重要，大家的目標一致，就是要讓總統成功連任、民進黨國會過半，才能保護台灣。今天的聯合登記，就是要展現團結守護台灣的決心，只要大家團結起來，台南市就能贏，台灣也一定會贏。籲請鄉親支持，讓小英總統在台南衝高票數，更希望在台南立委選舉，民進黨能揮出全壘打6席全上。

賴清德說，台南市是民主聖地，在以往都有非常好的傳統，2012年立委全壘打、2016年之委全壘打，2020年希望台南鄉親全力支持，也要6席立委全壘打，台南全壘打國會就過半，請台南鄉親支持「英德配」當選總統、副總統，6席立委全壘打。

民進黨台南市競選總部主委黃偉哲說，看看中國，看看香港，想想台灣，我們需要立場最堅定，最了解地方需求的候選人進入國會。第一選區立委參選人賴惠員說，期許未來在立法院，做1個農業民生立委。第二選區立委參選人郭國文說，期許蔡英文、賴清德當選，台南6席立委全上，在國會幫台灣顧好前途。第三選區立委參選人陳亭妃說，看到香港血淋淋的現狀，大家體認到這次的選戰台灣一定要贏，為大家的子孫拼一個好未來。

第四選區立委參選人林宜瑾說，票投國民黨，台灣變香港，守護台灣是我們每個生活在這個土地上居民的責任。第五選區立委參選人林俊憲說，2020這一戰，大家站出來守護台灣，顧好台灣，讓我們的子孫過好生活。第六選區立委參選人王定宇說，面對中共的這些一國兩制、一中同表等等口號，香港的案例已經讓大家看到中共的不可信，國會過半更成了我們一定要達成的目標。

民進黨6位台南市立委參選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等人聯合登記，20日由民進黨副總統參候選人賴清德帶隊，民進黨台南市6選區選將換上棒球服先召開記者會，期望各選區的選將都能夠「強棒出擊」，贏得立委選舉，達成「6席全上，國會過半」的目標。現場並高喊「強棒出擊！國共出局！」口號，展現團結氣勢。而後由「最佳投手賴清德」，陪同民進黨台南市最佳棒球隊6名立委參選「選手」，前往台南市選委會完成參選登記。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。