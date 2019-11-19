快訊／郭台銘自爆：昨天和宋楚瑜、柯文哲討論不分區名單

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘核心幕僚高虹安確定被列入民眾黨不分區立委第3名 ，劉宥彤、蔡沁瑜也可能列入親民黨不分區前3名，讓兩黨黨內都傳出不滿的聲音，質疑郭家軍「空降」。對此，郭台銘19日下午表示，他18日有跟台北市長柯文哲、親民黨總統候選人宋楚瑜見面，談論不分區名單，分別都談了一個多小時。

郭台銘說，高虹安是他身邊非常優秀的大數據專家，所以他親自推薦給民眾黨，也認為高虹安將來若進入在立法院，對於科技立法、大數據應用、下世代的科技應用會有幫助，柯文哲也是親自面試，所以高虹安列入不分區不是經過關係，而是實力。

郭台銘表示，高虹安是代表科技、未來、年輕、女力的實現，柯文哲是個直白的人，「人不行，就刷掉，如果高虹安不行，我的公司還有很多職位給她做」郭台銘強調，兩人之間沒有任何交易，也對於自己訓練的高虹安「放出去很捨不得」，但對民眾黨未來是有幫助的事情，並不是有任何交換，也經過海選。

針對親民黨的不分區立委提名，郭台銘說，宋楚瑜非常有誠意的與他兩次交換意見，親民黨在20日也將宣布不分區名單，郭陣營則是派出有代表性、有實力的人讓親民黨徵選，同樣沒有任何條件，只希望親民黨、民眾黨在將來國會有生存的空間，不要一黨獨大、國會過半用碾壓式的通過任何法案。

他強調，宋楚瑜是行政經驗非常豐富的政治前輩，不會受任何人左右，一定會推出好的不分區名單，讓全國百姓選擇，讓親民黨有更多不分區立委進立院，絕對沒有利益交換，三方都是以實力為原則，做為合作的條件。

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