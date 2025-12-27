獻身換錢！保母與8旬老人發生性關係…致對方「感染HIV」

▲保母坦承，因急需用錢才出此提議。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

北京佑安醫院感染中心近日接診一名80多歲男性HIV感染者，引發醫界關注。該名老人事後向醫師坦言，感染源與曾僱用的一名中年保姆有關，對方因急需用錢提出「給錢即可發生關係」。這起案例也再次揭開中國老年族群HIV感染問題的隱憂。

據《中國新聞周刊》報導，近年來，儘管中國愛滋病疫情整體仍處於低流行水準，但新發的老年HIV感染者與愛滋病患者佔比卻持續上升。今年廣東、浙江等地高齡病例占比明顯增加，其中浙江新發HIV病例中，50歲以上中老年族群已達39.2％。

中國疾病預防控制中心原副主任、暨南大學疾病預防控制研究院院長梁曉峰指出，隨著人口老化加劇，老年新發HIV感染者與愛滋病患者數量恐將持續增加，相關防治工作亟需提前介入並提高社會重視程度。

深圳市第三人民醫院黨委副書記、院長盧洪洲接受採訪時分析，老年HIV感染高發，關鍵在於該族群的感染風險正在上升。他指出，獨居老年人口規模擴大，性需求長期被忽視，加上針對老年人的性健康教育幾乎空白，使其在愛滋病性傳播網絡中逐漸成為新的脆弱族群。

▲老人得HIV。（示意圖／CFP）

李在村醫師指出，部分五、六十歲甚至更高齡的老年人，身體狀況尚可、經濟條件相對穩定，性需求仍然存在，這是一個不容迴避的現實。若缺乏正確的健康知識與防護意識，相關風險便會隨之升高。

現年50多歲的白樺，是HIV感染者互助組織「白樺林」的創辦人，也是感染者本人。他透露，在部分抗病毒治療定點醫院或疾管中心，經常有中老年感染者詢問「能不能幫忙介紹對象」，顯示其情感需求相當強烈，甚至高於年輕族群。

梁曉峰補充，喪偶、長期獨居或缺乏情感支持，容易使部分老年人因孤獨與情感需求，轉而尋求非正式、甚至高風險的心理慰藉，但又礙於面子，不願透過正規管道尋求協助。

《中華流行病學雜誌》發表的研究顯示，老年HIV感染主要以性傳播為主，且男性人數約為女性的三倍。2015年至2022年間，中國新通報的50歲以上感染者中，異性性行為傳播占比超過90％，其中商業性行為占44.8％。

不過，多名受訪專家提醒，流行病學調查中，部分感染者可能隱瞞性取向，實際透過同性性行為感染的比例，可能高於現有統計數據。梁曉峰指出，過去HIV篩檢多集中於特定族群，但目前情勢已出現轉變，商業性行為因成本低、隱密性高，正逐漸成為老年HIV感染的重要管道，防治策略也須隨之調整。