快訊／111位青年陪韓國瑜登記參選總統：國政要領航、青年來幫忙

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜、副手張善政18日11點30分前往中選會登記參選總統，韓國瑜表示，幾分鐘之前完成了法定登記，希望未來50天是陽光、乾淨的選戰。

韓國瑜表示，今年大選有2300人民在看，海外華僑、中國大陸東南亞、東北亞都在密切注意，期待這是一場令人尊敬的選戰，他們將把證件對台灣、未來的規劃實在、清楚地傳遞給選民，最後由人民決定下一任總統是誰。

韓國瑜表示，若能達成這樣的目標，透過這場選舉，台灣的層次能夠提升，讓後代子孫覺得這是一場讓他們驕傲的選舉，乾淨的選舉、陽光的氣氛、美麗的台灣、燦爛的未來，是他們努力的目標。投資年輕人就是投資國家未來。「國政要領航、青年來幫忙」是韓國瑜最新的選舉口號，111位青年到場挺韓，代表青年是國家的未來。

張善政則表示，此時此刻他的身分有轉變，現在開始是副總統候選人，他就是韓國瑜總統候選人的分身，「現在開始我跟他一起去全台各地走透透，一起聽民意」他們的政策研究已經在上禮拜告一段落，從常照到教育，到青年、數位政策，絕對是可以把台灣帶向未來，請大家拭目以待，「放下你的成見，好好看外面說的草包，端出來的政見比菜包好十倍以上」

第15任總統、副總統選舉11月18日起開始申請登記，國民黨和親民黨總統參選人不約而同的挑上登記首日赴中選會登記參選，宋楚瑜和副手余湘在上午11時抵達，韓國瑜和副手張善政會在11時30分抵達，在111位青年陪同下力拼勝選氣勢。

據了解，原本韓國瑜規劃18日上午10時前往登記，但得知親宋楚瑜與余湘將於上午11時「搶頭香」前往中選會登記參選後，為了尊重政壇前輩，才將登記時間往後延。

根據中選會公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於2020年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。根據中選會規劃，將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤。